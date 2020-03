Park Bo Gum sẽ nhập ngũ sau khi hoàn thành dự án 'Wonderland'?

Tuy nhiên, liên quan đến kế hoạch nhập ngũ của Park Bo Gum, đại diện công ty quản lý Blossom Entertainment của nam diễn viên vừa chia sẻ với trang Koreaboo: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được giấy gọi nhập ngũ của Park Bo Gum. Thời gian chính xác cho việc nhập ngũ của cậu ấy vẫn chưa được quyết định”.

Park Bo Gum muốn có nhiều sự kiện gặp gỡ công chúng Hàn Quốc trước khi nhập ngũ. Hiện tại, nam diễn viên đang quay một bộ phim truyền hình Record of Youth (tạm dịch: Ký sự thanh xuân) của kênh truyền hình tvN, có sự tham gia của Park So Dam. Record of Youth xoay quanh hành trình phấn đấu khẳng định bản thân của người trẻ trong giới showbiz. Park Bo Gum đảm nhận vai nam chính Sa Hye Joon, một người mẫu thông minh và năng nổ đang muốn lấn sân sang con đường diễn xuất nhưng luôn thất bại trong các cuộc thử vai. Park So Dam vào vai thợ trang điểm Ahn Jung Ha - một cô nàng trông vẻ ngoài vui vẻ nhưng tâm hồn lại cô độc và có thói quen xoa dịu bản thân bằng việc hâm mộ các thần tượng.