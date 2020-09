Park Seo Joon làm khách mời trong phim mới của Park Bo Gum

Theo Koreaboo, công ty quản lý của Park Seo Joon mới đây đã cho biết nam diễn viên nổi tiếng vừa hoàn thành quá trình ghi hình cho vai khách mời trong bộ phim mới nhất của Park Bo Gum - Record of Youth. Được biết, ngôi sao She was pretty chấp nhận xuất hiện trong Record of Youth là vì anh có mối quan hệ thân thiết với Park Bo Gum và biên kịch Ha Myung Hee. Trong quá khứ, Park Bo Gum từng khiến khán giả thích thú khi có mặt trong tập cuối Itaewon class khiến cái kết của phim thêm trọn vẹn. Năm 2013, tài tử sinh năm 1988 cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình của Ha Myung Hee - A word from warm heart. Màn "trả lễ" của hai mỹ nam khiến fan vô cùng thích thú, đồng thời khẳng định tình bạn thân thiết giữa giới showbiz vốn ít những điều chân thật.