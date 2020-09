Dân mạng tức giận 'bản sao' Park Bo Gum ngày càng lố

Trong video do Min Seo đăng tải trên kênh YouTube của mình, anh bất ngờ lên tiếng ủng hộ bộ phim Record Of Youth (tạm dịch: Ký sự thanh xuân) mà Park Bo Gum đảm nhận vai chính. Min Seo chia sẻ: “Tôi không liên quan gì Record of Youth nhưng vì tôi là fan lớn của Park Bo Gum nên chỉ muốn nhắn mọi người vậy thôi. Park Bo Gum giờ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự , nhưng bộ phim này chắc chắc sẽ thành công lớn”.