'Mỹ nhân hở bạo' Oh In Hye có nhiều biểu hiện bất thường trước khi qua đời

Sau khi tin tức bất ngờ về cái chết của Oh In Hye được chia sẻ rộng rãi, những hình ảnh và video của cô lúc sinh thời được cộng đồng mạng “soi” kỹ lưỡng. Gây chú ý nhất là clip mà nữ diễn viên đăng tải trên kênh YouTube vào ngày 12.9. Đây cũng là video cuối cùng của cô trước khi mất. Đoạn clip dài hơn 13 phút này bị dân mạng chỉ ra có quá nhiều chi tiết đáng ngờ.

Đầu tiên, tên của video là Cuộc sống hằng ngày của Oh In Hye tập 48, trong khi theo thứ tự thì đây phải là tập 46. Thứ hai, trong clip có một phân đoạn bị lỗi nghiêm trọng kéo dài từ giây 48 đến 1 phút 48 . Cuối cùng, cảnh bị lỗi trong khoảng 1 phút đó là hình ảnh nữ nghệ sĩ quá cố cứ lặp đi lặp lại hành động lấy chiếc lược đánh vào cổ của mình. Những khoảnh khắc kỳ lạ của Oh In Hye trong clip cuối cùng của mình trở thành đề tài nhận được nhiều sự quan tâm suốt những giờ qua. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Oh In Hye từng cố gắng gửi một thông điệp ẩn ý về cái chết của mình trong clip.

Hình ảnh lỗi trong video cuối cùng của Oh In Hye khiến một bộ phận khán giả ám ảnh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, tờ New Daily tiết lộ trên cơ thể Oh In Hye có nhiều vết bầm tím. Thực tế, thông qua trang cá nhân của ngôi sao Hàn quá cố, fan cũng không ít lần phát hiện cô có các vết bầm trên tay không rõ nguyên nhân. Chi tiết này cũng dấy lên sự tò mò của dân mạng.

Tuy nhiên, dù cho công chúng liên tục đưa ra bàn tán xoay quanh sự ra đi của Oh In Hye, thì vụ việc có lẽ sẽ sớm đóng lại. Vì theo kết quả khám nghiệm tử thi mà trang Star News chia sẻ, cái chết của nữ diễn viên không có dấu hiệu của một vụ giết người, nên cảnh sát vẫn hướng đến khả năng Oh In Hye đã tự kết liễu đời mình . Ngoài ra, từ camera giám sát khu nhà của nữ diễn viên, phía điều tra cũng không thấy ai ra vào thời điểm cô tử vong. Đáng chú ý, cảnh sát cũng không tìm thấy di chúc nào được để lại.

Oh In Hye từng lộ vết bầm tím trong một bức ảnh trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Sáng sớm 14.9 (giờ địa phương), Oh In Hye được một người bạn phát hiện tại nhà riêng ở Incheon ( Hàn Quốc ) trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập. Cảnh sát cùng đội cấp cứu nhanh chóng đến nơi đưa cô đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Sau đó, mỹ nhân 8X đã lấy lại được nhịp thở và mạch đập bình thường nhưng sức khỏe vẫn ở mức nguy kịch. Đến chiều cùng ngày, tim của Oh In Hye lại ngừng đập và không qua khỏi. Oh In Hye ra đi khi mới 36 tuổi.