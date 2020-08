Oh In Hye hối hận vì 'mặc như không mặc' tại Liên hoan phim Busan

Năm 2011, Oh In Hye xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc sau khi đến dự buổi khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan cùng chiếc váy hai dây mỏng manh, khoe triệt để vòng một. Lúc bấy giờ, cánh phóng viên và khán giả không khỏi hoảng hốt với trang phục của nữ nghệ sĩ. Trong suốt quãng đường trên thảm đỏ, cô nở nụ cười tươi rói và tự tin di chuyển.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Oh In Hye nhanh chóng hứng chịu hàng loạt chỉ trích nặng nề vì ăn mặc quá khêu gợi. Công chúng xứ kim chi tỏ ra khó chịu vì trang phục thiếu vải trong khi Liên hoan phim quốc tế Busan lại yêu cầu khách mời ăn mặc trang trọng.

Gần 9 năm, Oh In Hye vẫn khiến Liên hoan phim quốc tế Busan 2011 bị nhắc vì lùm xùm trên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Mới đây, khi chia sẻ về scandal này với chương trình Recent Olympics, Oh In Hye tỏ ra hối hận. Cô khẳng định nếu quay ngược thời gian, bản thân sẽ chăm chút hơn nữa, chọn các bộ cánh cao cấp chứ không diện bộ váy hở bạo như thế đến một sự kiện danh giá như Liên hoan phim quốc tế Busan. Đặc biệt, nữ diễn viên còn kể về sự cố hai chiếc dây áo cứ chực chờ tụt xuống. Cô tiết lộ vì không có băng keo hai mặt cố định dây áo, nên bản thân đã nghĩ ra cách xoắn dây áo thành nhiều vòng hơn để bám sát trên vai.

Được biết, sau sự xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2011, Oh In Hye bị gắn mác “mỹ nhân lộ liễu” và bị dính chặt hình tượng này suốt hàng năm trời. Cứ mỗi mùa Liên hoan phim quốc tế Busan, thì trang phục “huyền thoại” của cô lại được dịp nhắc lại. Và hễ có một sao Hàn nào đó ăn mặc thảm họa, thì ngay lập tức sẽ “được” mệnh danh là “Oh In Hye thứ hai”.

Nhan sắc của Oh In Hye hiện giờ (ảnh trên) khiến khán giả bất ngờ vì dường như không hề thay đổi chút gì so với loạt ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Busan cách đây 9 năm (ảnh dưới) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Suốt sự nghiệp của mình, Oh In Hye chỉ được nhận diện nhờ váy áo phản cảm 9 năm trước ở Liên hoan phim quốc tế Busan. Theo nghiệp diễn xuất từ năm 2011, nhưng cô không có tác phẩm nào đọng lại trong lòng khán giả. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn giữ đam mê với công việc và thoải mái trước các thắc mắc về bộ váy năm xưa. Thậm chí, khi được người đi đường hỏi phải chăng cô là Oh In Hye “váy cam sexy” hay không, thì nữ diễn viên 36 tuổi vẫn thoải mái thừa nhận.