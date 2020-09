10 mỹ nhân Hàn qua đời khi còn trẻ

Sáng 14.9.2020, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi nghe tin Oh In Hye rơi vào tình trạng nguy kịch và mất ở tuổi 36. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, hiện chưa rõ nguyên nhân. Dù hướng đến khả năng Oh In Hye tự sát, News1 cho hay cảnh sát đang thu thập thông tin từ bạn bè, gia đình, người quen của nữ nghệ sĩ quá cố và quyết định giải phẫu tử thi để xác định cụ thể lý do vụ việc

ẢNH: INSTAGRAM NV