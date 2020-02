Nữ diễn viên đóng MV cùng BTS qua đời ở tuổi 25

Cách đây ít giờ, công ty quản lý của Go Soo Jung thông báo nữ diễn viên đã mãi mãi ra đi ở tuổi 25. Theo công ty quản lý, cô qua đời do mắc một căn bệnh mãn tính. Tang lễ của nữ diễn viên đã được tổ chức vào ngày 9.2 với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. “Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến nữ diễn viên Go Soo Jung với nụ cười bừng sáng. Cầu chúc cho cô ấy an nghỉ”, công ty quản lý viết trong thông báo.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên sinh năm 1995 khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Trên mạng xã hội cũng như dưới các bài viết về cái chết của Go Soo Jung, đông đảo người hâm mộ bày tỏ rằng họ không tin vào mắt mình khi đọc tin tức đồng thời gửi lời cầu nguyện, tiễn biệt đến nghệ sĩ trẻ: “Thật buồn khi một nghệ sĩ trẻ và tài năng như cô ấy lại từ giã cõi đời quá sớm”, “Tôi đã không tin nổi khi đọc tin tức này. Yên nghỉ nhé Soo Jung. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của cô ấy”, “Cô ấy ra đi ở tuổi quá trẻ, ước mơ, sự nghiệp vẫn còn ở phía trước. Xin chia buồn với gia đình”, “Thật sự sốc khi nghe tin này, hãy yên nghỉ nhé Soo Jung”, “Thôi thì cứ xem như cái chết là một sự khởi đầu mới, hy vọng gia đình cô ấy sẽ vượt qua cú sốc này”… Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ nguyện vọng được biết nguyên nhân chi tiết xung quanh sự ra đi của cô và mong công ty chủ quản đưa ra thông tin cụ thể.

Vẻ đẹp rạng rỡ, tinh khôi của Go Soo Jung trong MV With Seoul cùng BTS Ảnh: Cắt từ MV

Go Soo Jung sinh năm 1995, cô là nữ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Năm 2016, người đẹp lần đầu xuất hiện trên truyền hình với vai phụ trong phim Goblin do Gong Yoo, Lee Dong Wook và Kim Go Eun đóng chính. Sao nữ 25 tuổi cũng từng xuất hiện trong phim Solomon's Perjury phát sóng trên đài JTBC và thành “nàng thơ” trong MV quảng bá du lịch mang tên With Seoul bên cạnh nhóm nhạc nam BTS. Ngoài kỹ năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Go Soo Jung còn được khán giả yêu thích nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi và nụ cười rạng rỡ.