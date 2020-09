Mỹ nhân hở bạo nhất lịch sử Liên hoan phim Busan qua đời ở tuổi 36

Nghi vấn tự sát

Theo nguồn tin độc quyền của Dispatch, khuya 14.9 (giờ địa phương), một người quen của Oh In Hye xác nhận nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 36. Người này nói: “Tôi từng mong cô ấy có thể vượt qua. Song, cuối cùng cô ấy vẫn không tỉnh lại được nữa”.

Thông tin này khiến dư luận xứ kim chi bàng hoàng. Trên trang cá nhân Oh In Hye và kênh YouTube của cô nhiều người để lại bình luận thương tiếc cũng như mong người đẹp yên nghỉ. Cộng đồng mạng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.

Nhiều người thương tiếc trước sự ra đi bất ngờ của Oh In Hye ẢNH: INSTAGRAM NV

Như tin đã đưa, sáng sớm 14.9, Oh In Hye được một người bạn phát hiện tại nhà riêng ở Incheon ( Hàn Quốc ) trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập. Cảnh sát cùng đội cấp cứu nhanh chóng đến nơi đưa cô đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Sau đó, mỹ nhân 8X đã lấy lại được nhịp thở và mạch đập bình thường nhưng sức khỏe vẫn ở mức nguy kịch. Đến chiều cùng ngày, tim của Oh In Hye lại ngừng đập và không qua khỏi. Oh In Hye ra đi khi mới 36 tuổi.

Dispatch cho hay đám tang của Oh In Hye sẽ được tổ chức riêng tư và kín đáo tại Bệnh viện Đại học Inha (Incheon, Hàn Quốc). Lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày 16.9.

Trước khi chết 1 tháng, Oh In Hye vẫn còn hứa hẹn sẽ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ ẢNH: INSTAGRAM NV

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ nghệ sĩ hiện vẫn chưa được đề cập. Trước đó, Sở cảnh sát Incheon tiết lộ Oh In Hye nhiều khả năng đã tự kết liễu đời mình, nhưng không thông báo lý do cụ thể đẩy cô lựa chọn phương thức tiêu cực này.

Sáng 15.9, chia sẻ với Sports Chosun, cảnh sát vẫn hướng đến giả thuyết Oh In Hye tự sát và đang điều tra kỹ lưỡng. Phía cảnh sát tuyên bố: "Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ giết người. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra mọi thứ chi tiết dựa trên lời kể của bạn bè, gia đình của Oh In Hye và người đã báo án đầu tiên”.

Oh In Hye buồn bã cho biết những lời nói trong cuộc phỏng vấn của cô với giới truyền thông từng bị xuyên tạc và gây hiểu lầm ẢNH: INSTAGRAM NV

Bị chê cười suốt gần 10 năm vì sự cố váy áo

Oh In Hye ra mắt vào năm 2011, nhưng tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn bởi trang phục “mặc như không” tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011 . Bấy giờ, minh tinh quá cố xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc sau khi đến dự buổi khai mạc sự kiện cùng chiếc váy cam hai dây mỏng manh, khoe triệt để vòng một. Thời điểm đó, lùm xùm Oh In Hye mặc hở hang ở sự kiện này là từ khóa rất hot và vượt qua cả tin tức huyền thoại sáng tạo Steve Jobs qua đời. Công chúng xứ kim chi tỏ ra rất khó chịu vì trang phục thiếu vải của người đẹp và chỉ trích nặng nề. Sau sự xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2011, Oh In Hye bị gắn mác “mỹ nhân hở bạo” và bị dính chặt hình tượng này suốt hàng năm trời. Trang phục hở hang cách đây 9 năm khiến Oh In Hye phải "trả giá" bằng cả sự nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Scandal diện trang phục quá gợi cảm này đã ảnh hưởng nặng nề đến Oh In Hye. Cô thổ lộ: “Sau vụ ở liên hoan phim đó, tôi chỉ được mời đóng các dạng vai tán tỉnh đàn ông trong những phim truyền hình. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi khi cứ thấy mình được nhắm đến các kiểu nhân vật như vậy". Ngoài ra, ngôi sao Hàn này còn kể rằng bản thân cũng rất đau lòng khi thấy không ít bình luận tiêu cực nhắm đến bố mẹ của mình chỉ vì chiếc váy “ hở da hở thịt ”. Cuối tháng 8 vừa qua, Oh In Hye tham gia chương trình Recent Olympics và bật mí nhiều hơn về cuộc sống sau gần 11 năm sự cố váy áo tại Liên hoan phim Busan. Cô khẳng định nếu quay ngược thời gian, bản thân sẽ chăm chút hơn nữa, chọn các bộ cánh cao cấp chứ không diện bộ váy hở bạo như thế.

Trong một chương trình chiếu hồi tháng 8 năm nay, Oh In Hye thoải mái nói về lùm xùm váy áo năm xưa ẢNH: CẮT TỪ CLIP Cô vừa lấn sân sang ca hát sau gần 10 năm trời ra mắt ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáng chú ý, Oh In Hye bảo rằng có quãng thời gian rất ghét gặp gỡ, tiếp xúc mọi người và thậm chí là không thường xuyên liên lạc với bố mẹ. Khi tâm sự về nỗi khó khăn cũng như tâm lý bất ổn của mình trước ống kính, cô vẫn giữ vẻ lạc quan và nhấn mạnh bản thân đã vượt qua mọi chuyện. Cũng tại chương trình, Oh In Hye còn hào hứng miêu tả kênh YouTube của mình, ca khúc hợp tác với Nautilus và cả việc bị người đi đường nhận ra nhờ chiếc váy cam “bỏng mắt” năm xưa tại LHP Busan. Ở Recent Olympics, Oh In Hye chia sẻ rằng đang trong trạng thái tích cực làm việc, sẵn sàng nhận nhân vật nhỏ trong các tác phẩm phim ảnh. "Tôi muốn tham gia phim truyền hình lẫn điện ảnh . Nếu cơ hội đến, tôi có thể nhận vai ngay cả khi mình không thích. Tôi muốn cho các bạn thấy các dự án trong tương lai của tôi với tư cách là một diễn viên”, cô quyết tâm.

Oh In Hye từng sang Việt Nam vào năm 2018, tham gia một chiến dịch từ thiện ẢNH: INSTAGRAM NV Người đẹp tại Hội An ẢNH: INSTAGRAM NV

Sinh năm 1984, Oh In Hye từng tốt nghiệp Khoa Phát thanh Truyền hình và Giải trí của Đại học Nữ sinh Dongduk. Cô ra mắt với bộ phim điện ảnh Red Vacance Black Wedding của cố đạo diễn Park Cheol Soo. Ngoài ra, cô còn tham gia các tác phẩm No Breathing, Secret Travel, Eating Talking Faucking… Vai diễn đáng chú ý gần đây nhất của Oh In Hye là trong bộ phim điện ảnh The Plan, chiếu năm 2014.

Oh In Hye đã ký hợp đồng độc quyền với Redline Entertainment vào năm 2017, sau đó hoạt động một mình khi hết hạn hợp đồng. Trước khi qua đời, cô vẫn cập nhật YouTube và Instagram sôi nổi. Trong các video trên YouTube, Oh In Hye thường rạng rỡ chào hỏi khán giả và thu hút người xem bằng bí quyết chăm sóc mịn màng. Còn tại trang cá nhân, cô có thói quen khoe ảnh selfie và những khoảnh khắc lúc chăm chỉ làm việc hay đi chơi vui vẻ.