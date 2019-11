'AAA 2019' trở thành trò cười trong mắt khán giả Hàn Quốc

Bên cạnh lùm xùm về khâu tổ chức, Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019) còn gây ra tranh cãi lớn bởi kết quả giải thưởng bị chê không công bằng. Đặc biệt, 4 giải thưởng lớn (Daesang) dành cho Red Velvet , Twice, Seventeen và GOT7 đều bị không ít “lời ra tiếng vào’’. Được biết, tại AAA năm nay, Red Velvet với bài hát Umpah Umpah giành giải Ca khúc của năm, Album của năm thuộc về An Ode của Seventeen, Nghệ sĩ của năm là Twice và Màn trình diễn của năm xướng tên GOT7.