Bạn học, người quen bênh vực Han So Hee trước bê bối mẹ ruột lừa đảo

Tin tức mẹ ruột là chuyên gia lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc ảnh hưởng không nhỏ đến Han So Hee. Cô phải đứng ra xin lỗi, giải thích và chịu không ít điều tiếng dù bản thân không hề liên quan trực tiếp đến chuyện tiền bạc của đấng sinh thành. May mắn là người đẹp cũng nhận được nhiều lời bênh vực và thương xót. Đặc biệt, bạn học cũ và những người từng làm việc chung với nữ diễn viên đều chấp nhận lên tiếng vì cô.

Chia sẻ với Osen, một người từng học chung với Han So Hee (gọi tắt là A) khẳng định những lời đính chính của cô về mối quan hệ với mẹ ruột đều chính xác. Trước đó, sao phim Thế giới hôn nhân nhấn mạnh mình không hề thân thiết và không liên lạc gì nhiều với mẹ. A nói: “Đúng là cô ấy chẳng được mẹ chăm sóc nhiều gì cả. Tôi thật sự mong Han So Hee sẽ không bị cuốn vào lỗi lầm của mẹ mình trong khi đang yên đang lành thế này”.

Tiểu tam của Thế giới hôn nhân được bạn bè bảo vệ trước sóng gió do mẹ ruột gây ra ẢNH: INSTAGRAM NV

Một bạn học khác (gọi tắt là B) kể với Osen: “Tôi từng học chung và biết Han So Hee từ lâu, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe được gì về mẹ cô ấy. Thay vào đó, bà ngoại mới là người luôn thương yêu cô ấy. Thật sự buồn khi Han So Hee lại bỗng hứng “gạch đá” vì bê bối của mẹ ruột”.

Bạn học khác (gọi tắt là C) cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. C miêu tả về nữ nghệ sĩ: “Han So Hee không phải là kiểu người phụ thuộc vào người khác vì vật chất tiền bạc hay để được an ủi. Cô ấy luôn giúp đỡ người khác khi có thể. Đó là bản chất của cô ấy khi mắc nợ một ai đó. So Hee đã làm việc bán thời gian từ khi còn trẻ và lớn lên một thân một mình”.

Người hâm mộ lo lắng sự nghiệp của cô sẽ chịu tác động vì bê bối của mẹ ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhiều nguồn tin cũng tiết lộ với Osen rằng Han So Hee thỉnh thoảng đã từng cố gắng gần gũi với mẹ, nhưng các cuộc trò chuyện đó đều không diễn ra tốt đẹp và cả hai lại tiếp tục xa cách. Từ khi còn nhỏ, cô không có tình cảm hay mối liên hệ đặc biệt nào với mẹ.

Bên cạnh đó, những người làm việc với Han So Hee cũng luôn nói tốt về cô. Mỹ nhân 9X thường giúp đỡ các nghệ sĩ và ê-kíp xung quanh. Thậm chí, trong quãng thời gian bận rộn vì bộ phim Thế giới hôn nhân, minh tinh 26 tuổi vẫn luôn có mặt ở những dịp hội họp hay tụ tập của bạn bè thân thiết. Một người bạn của Han So Hee khẳng định: “Dù cho phải chạy nhiều lịch trình, cô ấy vẫn không bao giờ quên liên lạc với những người mà cô ấy biết từ lâu”.