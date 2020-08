Bộ phim ‘Điên thì có sao’ bị phạt vì lời thoại phản cảm

Ngày 26.8 vừa qua, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp thường kỳ tại trung tâm phát sóng Hàn Quốc ở Modong (Seoul). Tại đây, Tiểu ban đánh giá các chương trình phát sóng xứ kim chi đã đệ trình ý kiến tố Điên thì có sao (tựa gốc: It's Okay To Not Be Okay ) chứa nhiều chi tiết nhạy cảm.