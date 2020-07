Trước 'Điên thì có sao', Seo Ye Ji từng bị chê diễn xuất nhạt nhẽo

Seo Ye Ji lần đầu tiên diễn xuất trong sitcom Ngôi sao khoai tây và miệt mài đóng phim một thời gian dài nhưng vẫn chưa thực sự nổi bật trong giới giải trí . Shin Na Ra trong Last là vai chính đầu tiên mà cô có được. Kể từ đó, Seo Ye Ji thường xuyên được đảm nhận vai chính nhưng trong Trường học Moorim, cô đã đem đến một màn trình diễn dở tệ, biến Shim Soon Duk trở thành nhân vật nữ bị ghét nhất trên màn ảnh nhỏ. Với kỹ năng diễn xuất non nớt ở thời điểm đó, Seo Ye Ji khiến khán giả chán ngán với những biểu cảm quá lố, mắt trợn tròn, thường xuyên la hét. Cô cường điệu hóa nhân vật Soon Duk đến mức công chúng không thể ủng hộ nhân vật này đến với nam chính do Lee Hyun Woo đảm nhận. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều cảnh Soon Duk trợn mắt, phồng má bị khán giả chụp lại, chê bai hết lời và so sánh với Han Ga In, Goo Hye Sun - những diễn viên xinh đẹp nhưng luôn giả tạo khi lên phim.