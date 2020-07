Nữ chính ‘Điên thì có sao’ gây sốt với vòng eo nhỏ đến khó tin

Tối 5.7, tập 6 Điên thì có sao đã đến với khán giả và tiếp tục lôi cuốn người xem với những tình tiết khó đoán. Tuy nhiên, điểm nhấn trong tập phim này lại là vóc dáng của nữ diễn viên Son Ye Ji (thủ vai Go Moon Young). Tại một phân đoạn, cô gây chú ý với thân hình mảnh mai và đặc biệt là vòng eo nhỏ đến mức siêu thực.

Diện bộ váy 2 mảnh màu hồng thanh lịch thuộc bộ sưu tập của Minju Kim, Seo Ye Ji khoe trọn vòng 2 nhỏ nhắn của mình. Một khán giả phải thốt lên: “Làm sao mà vòng eo một người lại có thể bé xíu như thế?”. Nhiều người xem cũng không giấu được sự choáng váng sau khi thấy cảnh phim trên cũng như chứng kiến vòng eo như con kiến của cô.

Dân mạng không thể tin vòng eo của Seo Ye Ji có thể nhỏ đến thế ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thậm chí, một số trang tin còn khẳng định vòng eo của Seo Ye Ji trông giống như là sản phẩm của kỹ xảo vì nhỏ đến mức khó tin. Không ít dân mạng bày tỏ sự hết hồn với chiếc eo của nữ diễn viên: “Vòng eo đó chắc cỡ 18 inch (gần 46cm) thôi quá”, “Ghen tị thật đấy”, “Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên khi thấy eo của cô ấy đó”…

Được biết, Seo Ye Ji cao 1,69m và chỉ nặng 43kg. Và với vòng eo nhỏ như thế này, người hâm mộ càng lo lắng rằng cô quá ốm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe . Không ít khán giả cũng kêu gọi minh tinh 30 tuổi nên ăn uống thêm, lên cân cũng như để thân thể được đầy đặn hơn. Tuy nhiên, nhiều fan khác thì cho rằng cô vẫn đẹp với tỷ lệ cơ thể này và chẳng cần phải thay đổi gì.

Theo fan, cơ thể cao ốm của Seo Ye Ji di truyền từ bậc phụ huynh. Các thành viên trong gia đình của cô cũng rất gầy ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay), Seo Ye Ji đảm nhận nhân vật nữ chính Go Moon Young, một tác giả truyện tranh thiếu nhi và là người có nội tâm phức tạp. Qua 6 tập đầu tiên, cô làm khán giả phát cuồng bởi khả năng diễn xuất chắc tay và những cảnh phim “dở khóc dở cười” cùng sự tung hứng ăn ý với bạn diễn Kim Soo Hyun (Moon Gang Tae).

Bên cạnh đó, phong cách thời trang của Seo Ye Ji cũng tạo nên trào lưu giới trẻ . Cô được khen ngợi là tỏa ra nét cá tính cuốn hút với loạt trang phục sang chảnh toàn hàng hiệu đình đám. Nữ nghệ sĩ cũng nhận được những lời có cánh về gương mặt nhỏ, làn da trắng hồng và xinh đẹp.

"Phản ứng hóa học" giữa Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji bùng nổ trong các tập phim gần đây ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) do Yo Yong viết kịch bản, Park Shin Woo làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Oh Jung Se… và phát sóng vào mỗi tối thứ 7 - chủ nhật hằng tuần (giờ địa phương) trên đài tvN. Tập 6 tác phẩm ghi nhận mức rating (tỷ suất người xem trung bình) là 5,6%.