Phim ‘Sống chung với hồ ly’ của mỹ nam Jang Ki Yong thu hút khán giả

My Roommate is a Gumiho chỉ mới ở bước giới thiệu các nhân vật, bối cảnh và cơ duyên gặp gỡ giữa chàng hồ ly Shin Woo Yeo ( Jang Ki Yong ) với cô nàng sinh viên đại học Lee Dam (Hyeri). Trong một lần vô tình, Lee Dam nuốt phải viên ngọc thần của Shin Woo Yeo. Lee Dam liên tục gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” và suýt bị hại. Từ đó, cô quyết định chấp nhận sống chung một nhà với Shin Woo Yeo để bảo vệ bản thân lẫn viên ngọc, đến khi tìm ra giải pháp lấy viên ngọc ra khỏi bụng của mình.

Cũng là khai thác đề tài về hồ ly, nhưng My Roommate is a Gumiho được lòng khán giả bởi cốt truyện tình cảm nhẹ nhàng và sự tương tác ăn ý giữa hai diễn viên chính ẢNH: POSTER PHIM Khoảnh khắc định mệnh của hồ ly Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong) và nữ sinh viên đại học Lee Dam (Hyeri) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngoài cốt truyện thú vị, My Roommate is a Gumiho còn thu hút bởi các tình tiết hài hước làm người xem thích thú. Diễn xuất ăn ý giữa mỹ nam Jang Ki Yong và người đẹp Hyeri cũng là điểm sáng của bộ phim. Dân mạng dành nhiều lời tán thưởng với “phản ứng hóa học” giữa Jang Ki Yong và Hyeri

Khán giả đánh giá cao kỹ xảo trong Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Đặc biệt, nhân vật hồ ly của Jang Ki Yong trong My Roommate is a Gumiho lôi kéo nhiều khán giả nữ trước màn ảnh nhỏ. Trong suốt tập 1, nam diễn viên để lại ấn tượng cùng vẻ điển trai không góc chết, vóc dáng cao ráo và phong thái cao ngạo nhưng không kém phần quyến rũ. Jang Ki Yong ngay lập tức được xếp vào danh sách những chàng hồ ly hấp dẫn nhất trên màn ảnh xứ kim chi từ trước đến nay.

Bên cạnh Jang Ki Yong, bạn diễn Hyeri (vai Yang Hye Sun) trong My Roommate is a Gumiho cũng gây chú ý không kém. Kỹ năng diễn xuất và biểu cảm của Hyeri thu về nhiều nhận xét tích cực, có vẻ tiến bộ, trông tự nhiên hơn.

Jang Ki Yong "gia nhập" top mỹ nam đóng vai hồ ly đẹp nhất màn ảnh Hàn ẢNH: POSTER PHIM Kang Han Na duyên dáng trong tập 1 My Roommate is a Gumiho ẢNH: POSTER PHIM

Trong khi đó, Kang Han Na một lần nữa cho thấy bản thân có sức hút riêng của mình dù chỉ đóng vai nữ phụ. Trước Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Kang Han Na từng được yêu mến dù chỉ đóng vai phụ trong các phim Người tình ánh trăng, Khởi nghiệp

My Roommate is a Gumiho chuyển thể từ truyện tranh cùng tên. Phim do Nam Sung Woo làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi Jang Ki Yong, Hyeri, Kang Han Na, Kim Do Wan, Choi Woo Sung, Kim So Yeon… Tác phẩm chiếu tối thứ 4 và 5 hằng tuần trên tvN.