Loạt phim truyền hình lãng mạn xứ Hàn sắp lên sóng tháng 6

Chua & Ngọt

Đối với những khán giả vốn đã là fan của dòng phim tình cảm, thanh xuân Hàn Quốc thì loạt phim Sweet & Sour (Chua & Ngọt) là series không thể bỏ qua. Phim kể về chuyện tình tay ba của Jang Hyeok (Jang Ki Yong đóng), Jung Da Eun (Chae Soo Bin) và "kẻ thứ ba" Han Bo Yeong (Jung Soo Jung).

Series phim Sweet & Sour sẽ là "khai hỏa" cho loạt phim truyền hình Hàn Quốc tháng 6 Ảnh: Netflix

Tác phẩm dẫn dắt khán giả vào câu chuyện yêu xa của Jang Hyeok và Jung Da Eun. Nhưng khi tưởng chừng như đã yên ổn với cuộc sống mới, chàng trai Jang Hyeok lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của nữ đồng nghiệp tại công ty là Han Bo Yeong. Phim dự kiến chiếu ngày 4.6.

Yêu - Kết hôn và ly dị 2

Thuộc thể loại chính kịch xen lẫn chút hài hước, phần tiếp theo của series Love ft. Marriage and Divorce (Yêu - Kết hôn và ly dị), hay gọi tắt là Love, đưa khán giả dõi theo câu chuyện của 3 đồng nghiệp ở một chương trình radio. Mỗi người trong số họ đều đang vật lộn với những bộn bề trong cuộc sống và họ đều trải qua cuộc hôn nhân không như mong muốn.

Mùa 2 của series Love hứa hẹn "bùng nổ" về số lượng khán giả Ảnh:TV Chosun

Mùa 2 này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả vì ở mùa đầu tiên (vừa chiếu hồi tháng 3 năm nay), khán giả đã phần nào biết được những gây cấn trong tuyến truyện. Mùa đầu tiên đạt số lượng người xem rất cao khi mỗi tập có đến vài triệu lượt xem, tập có lượt xem cao nhất cũng gần 2 triệu, giúp cho Yêu - Kết hôn và ly dị trở thành series truyền hình được xem nhiều nhất của đài TV Chosun và là một trong những phim truyền hình được xem nhiều nhất xứ kim chi. Mùa 2 dự kiến sẽ được chiếu ngày 12.6.

Những bác sĩ tài hoa 2

Một series lãng mạn lấy đề tài y khoa rất nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc là Hospital Playlist (Những bác sĩ tài hoa) sẽ trở lại với mùa 2 kịch tính, hấp dẫn hơn vào ngày 17.6 tới. Mùa phim đầu tiên ra mắt khán giả Hàn từ tháng 3.2020 giới thiệu đến người xem một nhóm bạn thân là những bác sĩ, y tá chơi chung với nhau rất lâu năm. Với cái "nền" đó, mùa 2 sẽ tiếp tục phát triển câu chuyện dựa trên các mối quan hệ đã có sẵn, đào sâu hơn vào đời sống của các nhân vật.

Mùa đầu tiên của Những bác sĩ tài hoa có số lượng khán giả khổng lồ, tập có lượng khán giả xem thấp nhất là gần 2 triệu lượt còn tập có lượng xem cao nhất là trên 3,5 triệu. Những bác sĩ tài hoa hiện đang nắm giữ kỷ lục là một trong 10 series truyền hình được xem nhiều nhất màn ảnh Hàn.

Ước gì ngày mai tận thế

Series Ước gì ngày mai tận thế khai thác đề tài học đường

Chiếu sau Những bác sĩ tài hoa 2 một ngày là ngày 18.6, series So Not Worth It (Ước gì ngày mai tận thế) kể về đời sống sinh viên Hàn với dàn sao mới nổi. Đề tài học đường trên màn ảnh những năm gần đây không mới, nhưng series Ước gì ngày mai tận thế sẽ là lựa chọn cho nhiều khán giả nếu muốn khám phá đời sống ký túc xá đại học Hàn lẫn những trò đùa "trời ơi đất hỡi" của những cô, cậu sinh viên sắp "ùa vào đời" nơi đây.