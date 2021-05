Nguyễn Ngọc Anh: Phim truyền hình Việt nên học nước ngoài, đầu tư nhiều cho nhạc phim

Ca khúc Nếu một ngày là ca khúc chủ đề của bộ phim Hãy nói lời yêu, đang thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, "cha đẻ" những bản hit nhạc phim truyền hình như Mong ước kỷ niệm xưa (phim 12A - 4H), Anh (ca khúc nổi tiếng do Hồ Quỳnh Hương thể hiện, phim Nghe trà)…

Nữ ca sĩ chia sẻ ca khúc nhạc phim Hãy nói lời yêu là một sáng tác mà cô đặc biệt yêu thích nên quyết định thực hiện MV riêng, chuẩn bị phát hành. Cô mong muốn bài hát sẽ trở thành một ca khúc độc lập phát hành trên thị trường chứ không đơn thuần là một ca khúc trong phim.

Cô tâm sự: “Tôi biết kinh phí đầu tư cho phim truyền hình không nhiều, không giống như với phim điện ảnh nên đương nhiên là kinh phí để viết ca khúc nhạc phim cũng rất eo hẹp. Trong khi đó, viết ca khúc nhạc phim không hề dễ, vừa phải bám sát nội dung phim, ca từ phải chắt chiu để làm sao thể hiện được tinh thần phim. Khó hơn rất nhiều so với việc sáng tác các bài hát theo tâm trạng tự do ở bên ngoài. Chính vì vậy, các nhạc sĩ “chịu” viết ca khúc nhạc phim thường là do thân với đạo diễn hoặc ê-kíp làm phim, rồi vị nể vì một lý do nào đó hoặc có ấn tượng với nội dung phim… Khi kinh phí đầu tư cho bài hát nhạc phim không nhiều thì cũng dễ gây “ẩu”. Tôi từng thấy có trường hợp bài hát nhạc phim này na ná bài hát nhạc phim kia, cảm tưởng người sáng tác chỉ thay lời trên giai điệu là xong thì phải. Điều này thật đáng tiếc".