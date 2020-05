Nhạc phim 'thoát' phim

Khi mới chỉ lên sóng được vài tập, bộ phim Về nhà đi con (2019) không chỉ gây sốt với câu chuyện gà trống nuôi con thời hiện đại rất đời, mà cả ca khúc chủ đề của phim - Cảm ơn con nhé (nhạc sĩ Quốc An) cũng được lan tỏa mạnh mẽ bởi sự mộc mạc, gần gũi và xúc động của những lời hát từ tình cảm người cha dành cho con mình. Phim kết thúc, hàng loạt bản cover (hát lại) được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội , bên cạnh đó là những clip các diễn viên trong phim thể hiện ca khúc này. Theo nhạc sĩ Quốc An, bản thân anh cũng thấy bất ngờ khi bài hát được đón nhận và yêu thích nhiều như vậy. Tháng 3 vừa qua, nhạc sĩ Quốc An đã giới thiệu MV ca khúc này.