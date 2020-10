Suzy diễn xuất tiến bộ trong 'Start Up' đang thu hút khán giả Hàn

Start Up (tựa Việt: Khởi nghiệp) kể về hành trình khởi nghiệp của Seo Dal Mi (Suzy đóng). Cô có khát khao mãnh liệt trở thành Steve Jobs tiếp theo của Hàn Quốc. Trong hành trình tìm kiếm thành công, Dal Mi vô tình gặp lại mối tình đầu và cùng anh thực hiện ước mơ kinh doanh

Bộ phim do Park Hye Ryun (phim I Hear Your Voice) chấp bút kịch bản và được đạo diễn Oh Choong Hwan (phim Hotel Del Luna) đứng sau thực hiện. Cả hai người từng hợp tác trong tác phẩm While You Were Sleeping.

Suzy kết đôi cùng Nam Joo Hyuk trong Start Up Ảnh: Soompi

Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập đầu tiên của Start Up đạt rating trung bình là 4.3%. Trong nhóm người xem từ 20 - 49 tuổi, Start Up đạt rating 3.3%. Tác phẩm tăng dần lượng người theo dõi qua từng tập phát sóng nhờ tình tiết lôi cuốn, khai thác chân thực cuộc sống của những bạn trẻ yêu thích kinh doanh, tìm cách xây dựng công ty riêng của mình.

Nội dung nhẹ nhàng, gần gũi

Start Up là câu chuyện quen thuộc được khai thác nhiều trong các dự án phim. Đầu năm 2020, Itaewon Class (tựa Việt: Tầng lớp Itaewon) gây sốt màn ảnh nhỏ với phần nội dung hấp dẫn, xoay quanh hành trình khởi nghiệp của nhóm bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên từ khó khăn tại khu phố Itaewon sầm uất bậc nhất Seoul.

Với Start Up, phim xây dựng hành trình của các nhân vật riêng biệt. Thông qua mỗi nhân vật, khán giả như quay trở lại thời tuổi trẻ mơ mộng, ấp ủ nhiều hoài bão, tìm thấy hình ảnh của chính bản thân mình trong đó. Đó là Seo Dal Mi - một cô gái dám nghĩ dám làm, sẵn sàng từ bỏ giảng đường đại học, chăm chỉ làm việc bán thời gian, mơ ước trở thành Steve Jobs của Hàn Quốc. Đó là Nam Do San (Nam Joo Hyuk) - người sáng lập tập đoàn công nghệ Samsan, được mọi người biết tới như một thiên tài toán học. Tuy nhiên, Do San đang gặp khó khăn trong dự án khởi nghiệp của mình vì không tìm được nhà đầu tư phù hợp. Hay Won In Jae (Kang Han Na) - cô gái có tất cả trong tay từ nền tảng giáo dục, ngoại hình xinh đẹp đến khả năng tài chính vững chắc. Dù vậy, Won In Jae lại bị chính cha mình vứt bỏ sau khi đạt được tham vọng cá nhân. Han Ji Pyung (Kim Seon Ho thủ vai) sở hữu miệng lưỡi sắc bén cùng khả năng đầu tư đáng kinh ngạc, luôn tìm cách giúp đỡ Dal Mi.

Start Up là câu chuyện khởi nghiệp của những bạn trẻ đam mê kinh doanh, muốn làm chủ cuộc sống của chính mình Ảnh: Soompi

Start Up có cách khai thác nhẹ nhàng, dễ lôi cuốn người xem từ những phút đầu tiên. Phim không chỉ thể hiện chân thực cuộc sống hằng ngày của các nhân vật, những khó khăn mỗi người gặp phải khi bắt đầu khởi nghiệp, mà còn đi sâu vào các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, “bạn qua thư” đầy lãng mạn. Lối kể chuyện xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại giúp người xem gần gũi hơn với mỗi nhân vật, đồng thời cho thấy sợi dây kết nối vô hình giữa họ, hứa hẹn cho những cuộc tái ngộ đầy cảm xúc trong tương lai.

Suzy diễn xuất lên tay

Từ trước đến nay, “tình đầu quốc dân” Suzy luôn được khen ngợi về nhan sắc nhưng không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Dù nắm trong tay nhiều dự án lớn như Dream High, While You Were Sleeping, Vagabond… diễn xuất của Suzy vẫn gây tranh cãi với khán giả. Nhược điểm về khả năng nhập vai của cô càng lộ rõ khi đứng chung với những tên tuổi gạo cội, bảo chứng về thực lực diễn xuất như Lee Seung Gi, Lee Jong Suk

Tạo hình cô gái năng động, trẻ trung, giàu tham vọng của Suzy trong Start Up Ảnh: Soompi

Tuy nhiên đến Start Up, nữ diễn viên cho thấy sự tiến bộ khi hóa thân thành cô gái giàu tham vọng Seo Dal Mi. Theo Soompi, ở những phân cảnh tươi vui, nhí nhảnh của nhân vật, Suzy như mang chính con người cô ngoài đời vào phim. Còn ở những phân đoạn cần diễn xuất nội tâm, thể hiện cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng, cô khiến người xem thấy đồng cảm mỗi khi rơi lệ.

Trên Naver, khán giả cũng để lại nhiều bình luận khen ngợi cho màn thể hiện của Suzy trong Start Up. “Suzy đang dần hoàn thiện mình hơn ở kỹ năng diễn xuất. Seo Dal Mi là vai diễn vô cùng phù hợp với cô ấy”, “Suzy nổi bật nhất trong dàn cast chính, thậm chí có phần nhỉnh hơn khi diễn chung với Nam Joo Hyuk”…, người hâm mộ nhận xét.

Hình ảnh được đầu tư đẹp mắt

Start Up tạo thiện cảm cho khán giả còn nhờ những cảnh quay đẹp mắt, đầy tươi sáng và tràn ngập năng lượng như chính ước mơ, hoài bão tuổi trẻ. Phim đưa người xem đến với nhiều địa điểm mới lạ ở Hàn Quốc ít được khám phá như Robot Land ở thành phố Incheon, đảo Nodeul ở Seol, công viên văn hóa Oil Tank…

Mỗi cảnh quay của Start Up đều được chăm chút kỹ càng, đẹp mắt Ảnh: Soompi

Một số cảnh trong phim có sự xuất hiện của hoa anh đào khiến khán giả cảm giác như đang du lịch đến đất nước Nhật Bản. Bối cảnh nên thơ điểm tô cho câu chuyện của những bạn trẻ mang đầy khát khao và đam mê thể hiện mình, giúp câu chuyện bớt đi màu sắc nặng nề đến từ những áp lực trong vấn đề kinh doanh. Thay vào đó, phim hướng khán giả về những điều tích cực, những sắc màu lạc quan trong cuộc sống, thôi thúc con người làm những điều có ý nghĩa và tận dụng thời gian trọn vẹn mỗi ngày.

Start Up đang được phát sóng lúc 19 giờ 30 thứ bảy và chủ nhật hằng tuần (giờ địa phương) trên đài tvN.