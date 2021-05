Vì sao phim truyền hình ‘Mine’ được xem là phiên bản mới của ‘Penthouse’?

Lấy trọng tâm là gia đình tài phiệt ( chaebol ) họ Han, Mine nêu lên thực trạng từng được Penthouse miêu tả và cũng khá quen thuộc trong dòng phim truyền hình Hàn về giới thượng lưu nói chung như: ngoại tình, đồng sàng dị mộng, tranh giành tài sản, thương trường mưu mô, “hoàng tử và lọ lem”, phân biệt giai cấp… Tuy nhiên, Mine làm mới cốt truyện bằng cách phát triển tình tiết theo hướng nhìn của một nhân vật không xuất thân từ giới chaebol là Seo Hi Soo ( Lee Bo Young ), một diễn viên quyết định bỏ nghề sau khi bước chân vào gia đình “hào môn” và làm mẹ kế.

So với Penthouse, Mine mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn, không gắn mác 19+ (hạn chế người xem dưới 19 tuổi). Dù vậy, nhịp phim Mine đôi khi bất ngờ bùng nổ bằng những phân đoạn bất ngờ. Điển hình như cảnh ông chồng hoàn hảo của Seo Hi Soo - Han Ji Yong (Lee Hyun Wook) hôn đắm đuối nữ gia sư Kang Ja Kyeong (Ok Ja Yeon), hoặc chuyện Jung Seo Hyun ( Kim Seo Hyung ) có tình cảm đặc biệt với cô gái bí ẩn Suzy Choi (Kim Jung Hwa).