Dàn sao ‘Hậu duệ mặt trời’ thay đổi ra sao sau 5 năm?

Trong số bốn diễn viên chính Hậu duệ mặt trời, Jin Goo là người hoạt động năng nổ nhất sau khi phim kết thúc. Nam nghệ sĩ không ngại đảm nhận vai khách mời, vai phụ hoặc chính trong dự án Tình yêu quyền thế, Quý ngài ánh dương, Luật sư bất bại, Nhà văn thiên tài Heung Boo... Năm 2020, Jin Goo “im hơi lặng tiếng”. Nam diễn viên quyết định tái xuất với bộ phim điện ảnh You Are So Dear to Me, chiếu vào ngày 12.5 tới. Tại buổi họp báo You Are So Dear to Me hôm 27.4, Jin Goo gây bất ngờ lớn khi thay đổi hình tượng, để râu và trông già dặn hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWSIS