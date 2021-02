Song Joong Ki không ngại khen chê và muốn thử thách bản thân trong năm tuổi

Ở mỗi nhân vật, Song Joong Ki đều để lại dấu ấn riêng biệt. Anh có thể hóa thân thành: Dong Wook dễ thương và yêu động vật trong Cún con siêu quậy, Goo Yong Ha đào hoa và tinh nghịch trong Chuyện tình Sungkyunkwan, Ma Roo đáng thương và chung tình trong Chàng trai tốt bụng hay chàng sói Chul Soo ngây ngô trong Cậu bé người sói… Trong khi sự nghiệp đang ngày càng thăng hoa, Song Joong Ki nhập ngũ vào năm 2013.

Sang năm 2015, mỹ nam 36 tuổi xuất ngũ nhưng không vội tái xuất màn ảnh. Phải đến 1 năm sau, anh mới có màn trở lại hoành tráng cùng Hậu duệ mặt trời , đóng vai đại úy Yoo Shi Jin. Có thể nói, Yoo Shi Jin đến với Song Joong Ki rất đúng thời điểm, khi phong thái lẫn ngoại hình của anh đã chững chạc và rắn rỏi hơn rất nhiều nhờ 2 năm đi lính. Dù vậy, nam diễn viên suýt nữa đã trượt vai Hậu duệ mặt trời vì vóc dáng không đáp ứng yêu cầu của một lính đặc nhiệm. May mắn là cuối cùng anh vẫn vào vai và đạt thành công rất lớn.

Hình tượng chàng quân nhân hóm hỉnh và phục vụ hết mình cho chính nghĩa do Song Joong Ki thể hiện đã chiếm trọn con tim người xem. Lúc bấy giờ, lối diễn xuất duyên dáng, vóc dáng săn chắc vừa phải và gương mặt điển trai trẻ trung của anh trong Hậu duệ mặt trời khiến fan nữ nhiều nơi trên thế giới điên đảo.

Trước khi Song Joong Ki được chọn, ê-kíp Hậu duệ mặt trời từng cân nhắc các tài tử đình đám Won Bin, Jo In Sung, Gong Yoo và Kim Woo Bin

Song Joong Ki từng chia sẻ về độ thành công khủng của Hậu duệ mặt trời và tình cảm của khán giả khắp nơi trên thế gưới dành cho mình qua bộ phim. Anh nói: "Tôi rất hạnh phúc và trân trọng điều này". Ngoài ra, Song Joong Ki cũng tiết lộ bản thân không ngờ Hậu duệ mặt trời lại được phổ biến cực kỳ rộng, khiến anh cảm giác như đang mơ.

Hậu duệ mặt trời là cột mốc lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của Song Joong Ki. Tuy nhiên, bom tấn màn ảnh nhỏ này và đặc biệt là mối tình đẹp với Song Hye Kyo cũng là cái bóng quá lớn khiến những dự án sau của nam nghệ sĩ gồm Đảo địa ngục (The Battleship Island) hay Biên niên sử Arthdal ( Arthdal Chronicles ) phần nào bị lu mờ. Bởi sự chú ý của truyền thông hay khán giả dành cho anh phần lớn đều liên quan đến các từ khóa: Song Hye Kyo, đám cưới, tái xuất sau Hậu duệ mặt trời… Điển hình như trong buổi giới thiệu Đảo địa ngục diễn ra ở Singapore hôm 8.8.2017, Song Joong Ki nhận câu hỏi về chuyện đóng cùng Song Hye Kyo một lần nữa, anh chỉ úp mở: “Đây có thể là một thách thức đấy vì công việc là công việc mà”.

Cũng trong năm 2017 đó, Đảo địa ngục ra mắt và đạt doanh thu cỡ 46 triệu USD (khoảng 1.058 tỉ đồng) trong khi được đầu tư 23,53 triệu USD (tương đương 542 tỉ đồng). Quan trọng là phim không thu về hiệu ứng như kỳ vọng cũng như nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ở tác phẩm này, diễn xuất của Song Joong Ki trong vai anh lính Park Moo Young bị đánh giá là gây nhàm chán. Thậm chí, có ý kiến còn khẳng định anh hoàn toàn mờ nhạt giữa dàn sao Hàn Hwang Jung Min, So Ji Sub Lee Jung Hyun , Kim Su An…

Năm 2019, Song Joong Ki lại một lần nữa khiến khán giả “kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn” với Biên niên sử Arthdal . Tác phẩm có kinh phí lên đến 54 tỉ won (hơn 1.126 tỉ đồng), song bị chê là “bom xịt” của truyền hình Hàn Quốc lúc bấy giờ. Khi chiếu trên kênh cáp tvN, dự án có tỷ suất người xem chỉ dao động 5 - 7%, một mức rating khá thấp so với một phim quy tụ các diễn viên đình đám xứ kim chi như Jang Dong Gun, Song Joong Ki, Kim Ji Won… Chưa kể, Biên niên sử Arthdal còn được viết bởi biên kịch Kim Young Hyun (Nàng Dae Jang Geum) cùng Park Sang Yeon (Nữ hoàng Seon Deok) và do đạo diễn Kim Won Suk cầm trịch (người đứng sau Chuyện tình Sungkyunkwan, Signal, Ông chú của tôi…).

Cứ thế, sau Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki có hai phim liên tiếp thất bại. Cái bóng quá lớn của Hậu duệ mặt trời vô tình vẫn phủ lên người anh sau 2 - 3 năm. Còn lùm xùm hôn nhân giữa cặp sao Song - Song trở thành mối quan tâm hàng đầu trên các phương tiện truyền thông. Tại họp báo Biên niên sử Arthdal vào tháng 5.2019, Song Joong Ki đã phải lên tiếng nhấn mạnh quan hệ của anh và vợ vẫn ổn. Vậy mà 1 tháng sau, cũng chính đại diện của anh xác nhận chuyện đã ly hôn Song Hye Kyo.

Biến cố hôn nhân tan vỡ ảnh hưởng nặng nề đến hình tượng và sự nghiệp của Song Joong Ki. Anh giữ im lặng, rời công ty quản lý Blossom Entertainment và tìm được “bến đỗ” mới là History D&C. Sao phim Cậu bé người sói cũng tất bật trên trường quay từ phim điện ảnh Space Sweepers (Con tàu chiến thắng), Bogota (Colombia) đến tác phẩm truyền hình Vincenzo . Riêng Bogota vì quay ngoại cảnh nước ngoài nên phải tạm hoãn quay do tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Fan hi vọng Bogota sớm có thể đóng và được chiếu ngay trong năm nay. Cũng do dịch, nên Space Sweepers đành không chiếu rạp và đến với khán giả thông qua Netflix.