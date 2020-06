Song Joong Ki khí chất ngút ngàn trong bộ ảnh đầu tiên sau ly hôn

Kể từ khi ly hôn Song Hye Kyo hồi tháng 6.2019, Song Joong Ki bù đầu trên phim trường. Anh hết tất bật với dự án Space Sweepers đóng cùng Kim Tae Ri lại phải sang Colombia quay phim Bogóta và sắp tới là trở lại với phần 2 của Arthdal Chronicles. Vì quá bận rộn và chồng chéo lịch trình, mới đây, nam diễn viên 35 tuổi đành phải từ chối vai chính trong phim Season of You and Me

ẢNH: HISTORY D&C