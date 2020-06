Song Joong Ki rút khỏi phim mới

Công ty quản lý của mỹ nam Hậu duệ mặt trời cũng vừa xác nhận tin tức này với truyền thông. “Song Joong Ki đã phải rút khỏi Season of You and Me. Do tình hình hiện tại, tất cả các lịch trình của anh ấy trong nửa cuối năm nay đang được sắp xếp lại. Không có dự án nào khác được xác nhận ngoài Season of You and Me. Hiện tại, anh ấy sẽ tập trung cho Space Sweepers dự kiến ra mắt vào mùa hè này”, cơ quan chủ quản của tài tử họ Song tuyên bố.