Phim do Song Joong Ki đóng chính lùi lịch quay sang 2021

Chiều 26.5, một nguồn tin từ công ty sản xuất phim Megabox Plus M chia sẻ với báo chí về dự án Bogota đang dở dang. Phía công ty cho hay: “Việc quay phim Bogota đã bị đẩy lùi sang năm sau vì dịch Covid-19”. Họ nói thêm: “Quyết định này được đưa ra vì để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho dàn diễn viên cũng như đoàn làm phim. Những chi tiết cụ thể hơn đang được giải quyết”.

Đại diện Bogota giải thích: “Chúng tôi thật sự đã lên kế hoạch quay lại vào mùa thu này, nhưng không thể biết được khi nào dịch Covid-19 sẽ hết. Công ty thì không thể cứ giữ diễn viên vô thời hạn được. Sau một cuộc thảo luận dài, chúng tôi lựa chọn hoãn quay”. Đồng thời, ê-kíp còn khẳng định sẽ không bỏ dỡ tác phẩm: “Chúng tôi đã hoàn thành khoảng 45% bộ phim rồi. Chúng tôi sẽ không hủy bỏ toàn bộ dự án mà sẽ tiếp tục làm việc vào năm sau để đưa tác phẩm đến với khán giả”.

Song Joong Ki và Lee Hee Jun là những gương mặt chủ chốt của phim Bogota ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Theo kế hoạch, Bogota có đến 90% cảnh quay ở nước ngoài và dự trù ra rạp vào cuối năm 2020. Việc quay phim đã bắt đầu vào tháng 1.2020 ở Colombia, nhưng tạm hoãn do dịch Covid-19. Tháng 3 năm nay, diễn viên và toàn bộ thành viên đã trở về Hàn Quốc

Hồi đầu tháng 5, Bogota từng bị đồn sẽ bị “bỏ của chạy lấy người”, nhưng ê-kíp nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Lúc bấy giờ, đoàn phim cũng tiết lộ hy vọng sẽ quay lại vào mùa hè này. Tuy nhiên, có lẽ tình hình dịch Covid-19 chưa được kiểm soát trên toàn thế giới đã khiến nhà sản xuất lựa chọn dời sang tới năm sau.

Bogota thuộc thể loại kinh dị tội phạm và được đánh giá là một trong những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2020. Tác phẩm có kinh phí lên đến 15 tỉ won (tương đương 287 tỉ đồng), kể về câu chuyện của những thanh niên rời khỏi Hàn Quốc đến Colombia vào những năm 1990. Phim do Kim Sung Jae làm đạo diễn và có sự tham gia của dàn diễn viên Song Joong Ki, Lee Hee Jun, Kwon Hae Kyo, Juana del Rio…

Việc Bogota kéo dài thời gian nghỉ quay tạo điều kiện cho các diễn viên nhận dự án khác. Điển hình như Song Joong Ki, anh vừa xác nhận góp mặt trong The Season of You and I. Trong phim, tài tử 35 tuổi đóng vai nhạc sĩ đại tài Yoo Jae Ha.