Song Joong Ki nhận phim mới

Trong The Season of You and I, Song Joong Ki đóng vai nhạc sĩ đại tài Yoo Jae Ha. Đây là nhân vật có thật trong lịch sử xứ kim chi và được xem là huyền thoại của Hàn Quốc . Ông có nhiều ca khúc bất hủ như Because I Love You, You In My Arms… Yoo Jae Ha mất năm 1987 khi mới 25 tuổi.

Thông tin Song Joong Ki đóng vai Yoo Jae Ha gây chú ý lớn. Fan và dư luận đều kỳ vọng vào màn hóa thân lần này của anh. Người hâm mộ cũng mong vai diễn này sẽ giúp anh có sự đột phá trong sự nghiệp điện ảnh

Song Joong Ki (trái) sẽ đảm nhận vai Yoo Jae Ha trong tác phẩm sắp quay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Ngoài Song Joong Ki, The Season of You and I còn có sự tham gia của tài tử Jin Seon Kyu (vai nhạc sĩ Kim Hyun Shik) và nữ diễn viên Kim Hye Joon (vai mối tình đầu của Yoo Jae Ha). Đáng chú ý, Kim Hye Joon từng để lại ấn tượng mạnh khi thể hiện vai Hoàng hậu độc ác trong sê-ri Kingdom (Vương quốc thây ma hay còn gọi Vương triều xác sống). Được biết, The Season of You and I dự kiến sẽ khởi quay vào tháng 8 năm nay.

Vậy là Song Joong Ki tiếp tục tất bật trên trường quay hậu ly hôn Song Hye Kyo. Kể từ khi “đường ai nấy đi” với vợ cũ hồi giữa năm ngoái, anh gần như “ăn ngủ” trên phim trường khi hết nhận tác phẩm này lại đến dự án khác gồm Space Sweepers (hay còn gọi Spaceship Victory), Bogota và mới đây nhất là Season of You and I. Thậm chí, nam diễn viên ăn Tết Nguyên đán 2020 xa nhà vì bận rộn làm việc tận châu Mỹ.

Nếu như chồng cũ chăm chỉ đóng phim thì Song Hye Kyo lại vẫn chưa có động thái gì tái xuất màn ảnh. Cô vẫn bận rộn với các hợp đồng quảng cáo ẢNH: INSTAGRAM NV