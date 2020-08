Phim của Song Joong Ki cùng loạt bom tấn Hàn dời ngày ra rạp

Theo Soompi, ngày 27.8, nhà sản xuất "bom tấn" Space sweepers - dự án điện ảnh có sự tham gia của Song Joong Ki , Kim Tae Ri đã ra thông báo hoãn lịch chiếu. Đây là lần thứ 2 bộ phim khai thác đề tài ngoài không gian đầu tiên của châu Á phải dời lịch dù trước đó đã có kế hoạch công chiếu vào mùa hè năm nay. Đại diện của hãng phim có thông cáo báo chí gửi đến truyền thông: "Mặc dù Space sweepers đã được ấn định khởi chiếu vào ngày 23.9 nhưng hiện tại bộ phim sẽ tạm thời bị trì hoãn việc ra rạp do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn hoành hành. Chúng tôi sẽ thông báo ngày phát hành mới sau khi theo dõi tình hình hiện tại. Mong mọi người thông cảm và hi vọng rằng tình hình sẽ sớm được kiểm soát".

Không những Space sweepers, bộ phim hành động sử thi của nam diễn viên Jang Hyuk - The swordsman cũng được Opus Pictures thay đổi ngày công chiếu từ 17.9 sang 23.9 để chờ dịch Covid-19 ở Hàn Quốc ổn định. The swordsman kể câu chuyện về Tae Yool - kiếm sĩ nổi tiếng nhất đất nước Joseon thời bấy giờ. Anh đột ngột biến mất khi vua Gwanghaegun bị truất ngôi và quê hương thì hỗn loạn vì xung đột giữa nhà Thanh và nhà Minh. Tae Yool buộc phải chiến đấu một lần nữa khi con gái anh - Tae Ok (Kim Hyun Soo) bị một thành viên hoàng tộc nhà Thanh bắt giữ. The swordsman đã hoàn tất ghi hình từ cuối năm 2017 nhưng mãi đến cuối năm 2020 mới chính thức được ra mắt. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jang Hyuk trên màn ảnh rộng 3 năm sau thành công của Ordinary person.