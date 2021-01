'Tiểu tam' Thế giới hôn nhân Han So Hee nhập viện cấp cứu

Tối 22.1, Sports Chosun đưa tin Han So Hee đột ngột ngất xỉu ngay trên trường quay Undercover. Một nhân viên của ê-kíp tiết lộ: “Han So Hee đã ngất xỉu do chấn thương và làm việc quá sức trong khi đang quay Undercover. Chúng tôi đã ngừng quay phim và nhanh chóng đưa cô ấy đến phòng cấp cứu”. Nhân viên đoàn làm phim kể thêm: “Có rất nhiều cảnh hành động trong Undercover và Han So Hee đã tự mình quay nhiều phân đoạn này mà không cần dùng đến diễn viên đóng thế, vì cô ấy cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm với các cảnh quay của mình”.

Được biết, trong ngày 22.1, đoàn Undercover cũng đã phải tạm dừng làm việc do Han So Hee bị chấn thương xương sườn sau khi tự thực hiện những cảnh hành động mỗi ngày. Trước lúc ngất đi, người đẹp 9X có nhiều triệu chứng không khỏe, khó thở. Hiện cô được điều trị và chăm sóc y tế. Ê-kíp tiếp tục hoãn quay vào ngày 23.1 và chờ cho đến khi Han So Hee bình phục.

Ahn Bo Hyun và Han So Hee lần đầu hợp tác trong Undercover ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Trong Undercover, Han So Hee đóng vai Yoon Ji Woo, một nhân vật nguy hiểm luôn muốn điều tra và trả thù cho cái chết của bố. Yoon Ji Woo làm việc cho nhóm tội phạm ma túy. Cô được ông trùm Choi Moo Jin (Park Hee Soon) cài vào đơn vị điều tra ma túy của sở cảnh sát. Từ đó, Yoon Ji Woo trở thành “cánh tay trong” đắc lực cho băng đảng ma túy của Choi Moo Jin.

Undercover của Netflix do Kim Jin Min làm đạo diễn và Kim Ba Da viết kịch bản. Kim Jin Min là người đứng sau thành công của loạt phim Thời của chó và sói, Ngọt đắng cuộc đời, Hoạt động ngoại khóa (Extracurricular)… Ngoài Han So Hee, tác phẩm còn có sự góp mặt của dàn diễn viên Hàn Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun (mỹ nam phim Tầng lớp Itaewon), Kim Sang Ho…

Fan hi vọng Han So Hee mau chóng hồi phục sức khỏe ẢNH: INSTAGRAM NV