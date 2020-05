Phim 'Hoạt động ngoại khóa': Khi học sinh cấp ba điều hành đường dây gái gọi

Câu chuyện mại dâm, bạo lực học đường

Phim lấy bối cảnh học đường ở Hàn Quốc ít có không khí thanh xuân vườn trường tươi trẻ mà thường mang sắc thái u tối, xoay quanh nạn bạo lực, gian lận, áp lực thi cử… Và Extracurricular (tựa Việt: Hoạt động ngoại khóa) cũng không phải ngoại lệ.

Trong một ngôi trường cấp 3 bình thường ở xứ kim chi, Extracurricular xoáy mạnh vào tâm lý lứa tuổi chuẩn bị lên đại học với những lo toan đầy ám ảnh từ chuyện cơm áo gạo tiền đến con đường tương lai phía trước song song với việc đèn sách.

Nam chính Oh Ji Soo (Kim Dong Hee) tính tình hướng nội nhưng thực chất nắm trong tay dịch vụ bảo vệ gái mại dâm bài bản ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngay trong những giây đầu tiên, Extracurricular nhẹ nhàng dẫn dắt người xem đến thế giới Hàn Quốc phồn hoa dưới góc nhìn của nam chính (Kim Dong Hee) - một cậu nhóc cấp 3 bị bố mẹ bỏ rơi và đang điều hành một “hoạt động ngoại khóa” buôn bán mại dâm, để kiếm tiền. Tự xưng là “người bảo hộ” của các cô gái bán thân, Oh Ji Soo giấu danh tính thật sự và chỉ đạo mọi thứ từ xa qua ứng dụng điện thoại di động.

Dù thuộc dạng quy mô nhỏ, nhưng Oh Ji Soo tổ chức rất bài bản: tự chuyển đổi giọng nói bản thân, lập phòng chat chung, giới thiệu “khách hàng” cho các cô gái, đưa họ vòng tay cầu cứu định vị, sẵn sàng xử lý người mua dâm có hành vi gây nguy hiểm. Trong hệ thống công việc của “tú ông” họ Oh, anh là người phụ trách phân chia mối, bên dưới là một “trưởng phòng” Lee Wang Chul (Choi Min Soo) đảm nhận công việc chân tay, “bảo kê” cho các cô gái làm ăn an toàn. Đặc biệt, Oh Ji Soo không bao giờ lộ mặt trong quá trình làm việc.

Trong “hoạt động ngoại khóa” này, những cô cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là người chịu bán thân mà còn là kẻ chăn dắt với đường dây vô cùng chuyên nghiệp ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cơ chế hoạt động chuyên nghiệp của Oh Ji Soo khiến người xem ngỡ ngàng. Lối vận hành công việc thông minh của nam sinh này giúp Hoạt động ngoại khóa trở nên khác lạ và cuốn hút hơn nhiều so với những tác phẩm khai thác đề tài mại dâm tương tự.

Nhờ tính toán khôn ngoan, công việc của “team” Oh Ji Soo luôn trong tình trạng ăn rơ tốt. Những tưởng mọi thứ sẽ cứ “thuận buồm xuôi gió” và anh sẽ sớm kiếm đủ tiền để vào đại học, thì sự xuất hiện của Bae Gyu Ri (Park Joo Hyun) lại thay đổi tất cả. Cô bạn học nhà giàu hướng ngoại này bỗng đe dọa Oh Ji Soo và làm đảo lộn cuộc sống của anh.

Bae Gyu Ri là nạn nhân của việc bố mẹ kiểm soát quá mức con cái. Giấu trong mình sự nổi loạn, cô luôn muốn làm mọi cách nhằm thoát khỏi cuộc sống gò bó ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thế rồi, tai họa ập đến với chàng trai và dịch vụ mại dâm của anh như một hiệu ứng domino ngoài tầm kiểm soát: ông bố của Oh Ji Soo - Jung Jin (Park Ho San) cướp tiền dành dụm vào đại học của con trai, cảnh sát “đánh hơi” và quyết định điều tra đường dây, cô học sinh hành nghề “gái gọi” Seo Min Hee (Jung Da Bin) bị ám ảnh tâm lý gây ảnh hưởng đến cả “hoạt động ngoại khóa”, quán karaoke trá hình Banana dùng bạo lực muốn “hợp tác” phân phối gái…

Qua một loạt biến cố, Extracurricular còn lồng ghép vào đó nạn bạo lực học đường, chuyện bố mẹ tạo sức ép nặng nề lên con cái, lối sống phóng đãng của giới trẻ hiện tại… Tác phẩm diễn giải từng câu chuyện và từng vấn đề nhỏ theo trình tự nhẹ nhàng, không hề cảm giác dồn nén nhưng vẫn có những tình tiết bất ngờ kịch tính tột độ.

Kwak Ki Tae (bên phải) là dạng nhân vật chuyên ức hiếp bạn bè điển hình trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Seo Min Hee hành nghề mại dâm dù đang còn là học sinh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sợi dây vô hình liên quan đến “phòng chat thứ n”

Lúc phát sóng, Hoạt động ngoại khóa nhanh chóng được bàn luận sôi nổi vì đề cập thẳng thắn đến vấn đề mại dâm khi xã hội Hàn Quốc đang lùm xùm vụ phòng chat sex tai tiếng. Khán giả không khỏi liên tưởng đến scandal “ phòng chat thứ n ” bởi những kẻ phạm tội đều ở lức tuổi vị thành niên.

Thủ vai “ma cô” Oh Ji Soo, Kim Dong Hee chia sẻ: “Tôi đã bị sốc khi thấy một tình tiết phim lại xảy ra trong đời thực. Vụ phòng chat sex đúng là có một số phần trùng lặp với tác phẩm và tôi hi vọng rằng mọi người sẽ trở nên quan tâm hơn đến bộ phim này. Tôi cũng nghĩ rằng những người phạm tội phải nhận hình phạt nặng. Khi tôi đọc kịch bản phim, tôi đã nghĩ rằng người lớn nên quan tâm nhiều hơn đến thanh thiếu niên ngày nay”.

Nữ cảnh sát Lee Hae Kyung (Kim Yeo Jin) tìm cách triệt phá đường dây mại dâm và giúp những cô cậu học sinh thoát khỏi vũng bùn ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tuy nhiên, Extracurricular hoàn tất mọi cảnh quay vào tháng 8.2019, nên cốt truyện không hề lấy ý tưởng từ “phòng chat thứ n”. Mọi thứ diễn ra trong tác phẩm đều do biên kịch Jin Han Sae tạo dựng nên. Được biết, Hoạt động ngoại khóa là dự án đầu tay của Jin Han Sae. Kết hợp với tác giả họ Jin là đạo diễn Kim Jin Min, người nổi tiếng với phim Thời của chó và sói, Luật sư vô pháp.

Cái kết mở cho hai nhân vật chính Hoạt động ngoại khóa cho thấy khả năng phim có thể làm phần 2 ẢNH: POSTER PHIM

Dàn diễn viên trẻ tài năng

Dàn diễn viên chính trong Hoạt động ngoại khóa đều trẻ tuổi nhưng khả năng diễn xuất thì được đánh giá cao, đáng chú ý nhất là nam diễn viên chính Kim Dong Hee. Sau hai bộ phim truyền hình ăn khách Lâu đài trên không (hay còn gọi Lâu đài danh vọng) và Tầng lớp Itaewon, anh tiếp tục thành công với vai diễn Oh Ji Soo trong Extracurricular.

Tài tử 21 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi vì khả năng diễn xuất tiến bộ và thể hiện tốt tâm lý giằng xé của nhân vật tuổi nhỏ nhưng gánh đầy áp lực này. Khán giả thương xót cho số phận của Oh Ji Soo khi chịu cảnh đấng sinh thành bỏ rơi từ nhỏ, luôn khổ sở muốn vươn lên nhưng cứ bị cuộc đời vùi dập.

Kim Dong Hee chứng tỏ kỹ năng diễn xuất trong Hoạt động ngoại khóa ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh đó, Kim Dong Hee cũng chia sẻ về những khó khăn khi thể hiện vai diễn “tú ông” gây tranh cãi này: “Tôi đã cố gắng không quá “lậm” và hiểu rõ vai diễn của mình, nhưng có những lúc tôi đứng trước ngõ cụt vì không thể hiểu anh ấy nữa. Bạn bè cũng bày tỏ cảm giác không thoải mái khi xem nhân vật này. Tôi nghĩ đó là phản ứng chính xác và cho thấy thông điệp bộ phim Hoạt động ngoại khóa dường như đã được truyền tải tốt”.

Đồng hành cùng Kim Dong Hee “làm ăn” trong Extracurricular là Bae Gyu Ri do Park Joo Hyun đóng. Cô là gương mặt hoàn toàn mới của làng phim ảnh xứ kim chi, chỉ mới lộ diện trong năm 2020 qua phim Hoạt động ngoại khóa và A Piece of Your Mind (Em là một nửa đời anh). Đặc biệt, Park Joo Hyun mệnh danh là “tân binh khủng long” thế hệ mới của giới truyền hình xứ kim chi. Cô tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và được công ty 935 Entertainment thu nhận. Bae Gyu Ri là vai chính đầu tiên của mỹ nhân 26 tuổi.

Park Joo Hyun hoạt động với tư cách diễn viên chưa đầy 1 năm ẢNH: POSTER PHIM

Dù lượng phim ảnh tham gia ít ỏi, nhưng người đẹp sinh năm 1994 có khả năng diễn xuất đầy biểu cảm và dễ dàng khiến người xem vừa ghét vừa thương nhân vật của mình. Bae Gyu Ri là một vai diễn khá “nặng đô” khi có tất cả mọi thứ trừ hạnh phúc gia đình

Ngoài đôi diễn viên chính, sự xuất hiện của "cô gái làng chơi" tuổi học sinh Seo Min Hee cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đảm nhận vai diễn gai góc này là Jung Da Bin. Khác với hai bạn diễn trên, cô xuất thân là sao nhí và có gia tài phim ảnh đồ sộ có thể kể đến là Huyền thoại Iljimae, Cuộc đời đổi thay, Cô nàng xinh đẹp, Hoa trong ngục, Giai thoại về Hong Gil Dong…

Dàn diễn viên trẻ, chưa có quá nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn được người xem khen ngợi hết lời ẢNH: POSTER PHIM

Bộ ba diễn viên trẻ đều được chọn góp mặt trong Hoạt động ngoại khóa thông qua hình thức casting khốc liệt, cạnh tranh trực tiếp với hàng trăm người. Cuối cùng, cả Kim Dong Hee, Park Joo Hyun và Jung Da Bin đều chứng minh sự lựa chọn của đoàn làm phim là hoàn toàn chính xác.