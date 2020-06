'Tiêu tam' Han So Hee được mời đóng phim mới của Netfix

Han So Hee nhận được lời đề nghị đóng vai Seo Ji Woo, một người phụ nữ tham gia băng đảng tội phạm có tổ chức để trả thù cho cái chết của cha trong Undercover. Nhân vật này về sau trở thành sĩ quan cảnh sát bí mật.

Undercover là bộ phim truyền hình Hàn Quốc tiếp theo được Netfix tham gia sản xuất. Phim do đạo diễn Kim Jin Min, người đứng sau thành công của tác phẩm Hoạt động ngoại khóa thực hiện.

Han So Hee sinh năm 1994, bắt đầu nghiệp diễn khá muộn so với những người nổi tiếng đồng trang lứa. Cô để lại ấn tượng nhờ gương mặt có nét giống với diễn viên Song Hye Kyo và phần thể hiện sắc sảo vai diễn "tiểu tam" chen chân vào hôn nhân của người khác Yeo Da Kyung trong phim truyền hình Thế giới hôn nhân gây sốt thời gian qua. Trước đó, Han So Hee cũng có cơ hội tham gia các bộ phim truyền hình như Money Flower, Abyss, 100 Days My Prince...