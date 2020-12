8 vai diễn nổi bật nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc 2020

Giống Kingdom 2, It's Okay To Not Be Okay (Điên thì có sao) cũng lọt vào danh sách Chương trình/Phim ảnh quốc tế hay nhất 2020 của New York Times. Tuy nhiên, Điên thì có sao có một chi tiết rất thú vị: nam chính bộ phim là ngôi sao hàng đầu làn sóng Hallyu Kim Soo Hyun, nhưng spotlight thật sự của tác phẩm lại thuộc về bộ đôi Oh Jung Se (vai Moon Sang Tae) và Seo Ye Ji (vai Go Mun Young)

ẢNH: POSTER PHIM