Top 10 phim điện ảnh được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2020

5. One Piece: Stampede là bộ phim thuộc thể loại hoạt hình, hành động, phiêu lưu đến từ Nhật Bản. Phim lấy mốc thời gian giữa mùa thứ 20 của loạt phim hoạt hình cùng tên. Chuyện phim bắt đầu khi “Râu Đen” Marshall D. Teach (Akio Ōtsuka) đột nhập vào tầng thứ 6 nhà ngục Impel Down và giải thoát cho Douglas Bullet (Tsutomu Isobe) - một trong những tay sai mạnh nhất của vua hải tặc Gol D. Roger (Masane Tsukayama) năm xưa. Hai năm sau, Bullet bắt tay cùng Buena Festa (Yūsuke Santamaria) để tổ chức Lễ hội Hải tặc nhằm tranh đoạt chiếc chìa khóa dẫn đến kho báu One Piece do Roger để lại. Vô số hải tặc thuộc Thế hệ Tồi tệ đều có mặt, bao gồm cả băng Mũ Rơm của Luffy (Mayumi Tanaka) và đồng bọn

Ảnh: Poster phim