‘Quân vương bất diệt’ của Lee Min Ho là phim Hàn dở nhất 2020

Trưa 28.10, Joy News 24 công bố kết quả hạng mục màn ảnh nhỏ. Theo đó, Quân vương bất diệt ( The King: Eternal Monarch ) dẫn đầu bảng Phim truyền hình tệ nhất 2020 của đài SBS với 46 vote. Đây là một kết quả không quá bất ngờ.

Hai ngôi sao Hàn Lee Min Ho và Kim Go Eun cũng không "cứu" được Quân vương bất diệt

Quân vương bất diệt xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa hoàng đế Lee Gon ( Lee Min Ho ) và nữ cảnh sát Jeong Tae Eul (Kim Go Eun) sống ở hai thế giới song song. The King: Eternal Monarch do Kim Eun Sook viết kịch bản. Bà là “cây bút vàng” từng tạo nên thành công của loạt phim ăn khách như Những người thừa kế , Yêu tinh (Goblin), Quý ngài ánh dương…