Nhìn lại dàn sao 'Những người thừa kế' sau 7 năm

Sau The Heirs, Kang Ha Neul tiếp tục đóng vai phụ chất lượng trong các phim ăn khách: Đôi mắt thiên thần, Mùi đời cuộc sống không trọn vẹn, Tuổi 20, Mình thích nhau đi, Người tình ánh trăng (Bộ bộ kinh tâm bản Hàn)… Năm 2017, ngôi sao Hàn tài năng khiến màn ảnh rộng châu Á chao đảo với phim Cảnh sát tập sự, đóng cùng Park Seo Joon. Đến cuối năm, anh bất ngờ đi lính. Tháng 5.2019, Kang Ha Neul xuất ngũ và ngay lập tức tái xuất cùng vai chàng cảnh sát ngây thơ Hwang Yong Sik trong Khi đóa trà trổ bông, một trong những phim Hàn Quốc được nhận xét là hay nhất năm 2019. Anh đang có trong tay các dự án Rain and Your Story, The Moon Rising River và The Pirates 2, đều dự kiến chiếu vào năm 2021

ẢNH: CẮT TỪ PHIM