'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun tái xuất với dự án kinh phí 'khủng'

Với mức kinh phí tầm 20,8 tỉ won, Jirisan hay còn gọi là Mount Jiri (tạm dịch: Núi Jiri) trở thành một trong những bộ phim truyền hình có ngân sách cao nhất xứ kim chi. Theo Naver, dự án sẽ bao gồm 16 tập, mỗi tập 70 phút và sẽ chiếu vào khung giờ tối thứ 7 - chủ nhật hằng tuần trên đài cáp tvN năm 2021. Jirisan sẽ bắt đầu quay vào tháng 9 này.

Trong Jirisan, Jun Ji Hyun vào vai kiểm lâm Công viên quốc gia Seo Yi Kang. Cô cũng là một chuyên gia về núi Jiri. Còn Joo Ji Hoon hóa thân thành Kang Hyun Jo, một kiểm lâm mới và cũng là cựu quân nhân có bí mật đen tối.

Jirisan xoay quanh câu chuyện về những người kiểm lâm Vườn Quốc gia Hàn Quốc bảo vệ núi Jiri. Bộ phim được viết bởi biên kịch Kim Eun Hee , người nổi tiếng đứng sau loạt sản phẩm truyền hình ăn khách như Sign, Three Days, Signal… và đặc biệt là 2 phần phim Kingdom (Vương triều xác sống hay Vương quốc thây ma ). Do đó, khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng vào cốt truyện của Jirisan. Phim còn do nhà sản xuất kiêm đạo diễn đình đám Lee Eung Bok cầm trịch. Ông từng đạo diễn các tác phẩm Mister Sunshine (Quý ngài ánh dương), Goblin (Yêu tinh), Descendants of the Sun ( Hậu duệ mặt trời )…