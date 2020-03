Joo Ji Hoon - từ luật sư đến thái tử diệt zombie trên màn ảnh nhỏ Hàn

Bắt đầu tái xuất từ năm 2012, Joo Ji Hoon làm việc liên tục. Trung bình mỗi năm, anh tham gia một phim và đều đạt thành tích nhất định. Riêng 3 năm 2018, 2019 và 2020, nam thần xuất hiện dày đặc. Nếu như 2018, anh như được “hồi sinh” hoàn toàn sau bê bối đời tư nhờ ba phim điện ảnh Along with the Gods 2, The Spy Gone North, Dark Figure of Crime thành công lớn về mặt doanh thu và giới chuyên môn đánh giá cao; thì năm 2019, Joo Ji Hoon khẳng định năng lực diễn xuất đa dạng cùng Item và Kingdom 1.