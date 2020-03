Nghệ sĩ Hàn ‘thất nghiệp’ vì Covid-19, tích cực hoạt động xã hội

Có lẽ nữ nghệ sĩ Hàn tạo được ấn tượng tốt trong lòng người dân xứ kim chi là Kim Ji Won, khi tham gia chiến dịch đem tiếng nói của mình để động viên mọi người giữa đại dịch Covid-19. Cụ thể, công ty chủ quản của Kim Ji Won - S.A.L.T Entertainment kết hợp cùng chương trình radio của đài MNC thực hiện chiến dịch truyền cảm hứng cho người dân.

Động viên mọi người ở ga tàu điện ngầm

Theo tờ Insight, như mọi ngày ở một ga tàu điện ngầm ở Seoul, những hành khách mệt mỏi sau một ngày làm việc đứng đợi ở ga tàu để về nhà. Trong lúc hành khách vật vờ, giọng nói của Kim Ji Won nhẹ nhàng vang lên: “Xin chào mọi người. Tôi là Kim Ji Won. Có lẽ các bạn cũng rất bất ngờ khi nhận được lời thông báo này của tôi đúng không”.

Theo Insight, nhiều hành khách đã bật khóc khi nghe được chia sẻ của Kim Ji Ươn: “Tất cả những đóa hoa rực rỡ nhất đã nở rộ ngoài kia, song thiết nghĩ mùa xuân chưa đến trong lòng chúng ta. Vào thời điểm này, tôi nghĩ cuộc đời của mình như một thước phim truyền hình. Trong bộ phim đó, kẻ ác càng mạnh, nhân vật chính càng có thêm động lực để giành chiến thắng ở phút cuối. Chúng ta chạm mặt con quỷ mang tên Covid-19, nhưng hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu của bản thân, biến những giấc mơ ấp ủ thành sự thật. Sau cùng, chúng ta đều là nhân vật chính trong bộ phim của cuộc đời mình”.

Ngoài Kim Ji Won, còn có nghệ sĩ khác như Park Shin Hye, Kim Seon Ho, Kim Joo Heon, Kim Jung Hwa tham gia động viên người dân qua chương trình radio tàu điện ngầm ở Seoul.

Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ giết thời gian bằng các thú vui mới như Seolhyun (AOA) chia sẻ chuyện cô say mê cắm hoa, Chaeyoung (TWICE) tập thêu thùa may vá. Có lẽ vẽ vời là thú vui nhiều nghệ sĩ mày mò nhất, nào là Yeri ( Red Velvet ), nào là Jung Chaeyeon (DIA), Chaeyoung (TWICE)... Nữ ca sĩ Sunmi (cựu thành viên Wonder Girls) lại tìm vui trong trò lắp ghép Lego. Theo báo Korea Times, các thành viên nhóm nhạc nam A.C.E. bị cuốn vào những trò trang trí thủ công, làm khẩu trang.