Những mỹ nhân chăm chỉ bậc nhất màn ảnh xứ Hàn

Tương tự Kim Yoo Jung, Kim So Hyun cũng lớn dần trong mắt khán giả khi đóng phim từ bé đến lúc thành thiếu nữ. Cô khởi nghiệp năm lên 8 tuổi trong phim Chuyện gì đến sẽ đến (2007), My Name Is Pity (2008), Ja Myung Go (2009), Vua bánh mì (2010), Padam Padam (2011), Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Lắng nghe tiếng lòng (2013), Bộ ba quyền lực (2014)…

ẢNH: INSTAGRAM NV