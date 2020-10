Mỹ nam ‘Vườn sao băng’ Nhật Bản nhiễm Covid-19

Khán giả hi vọng Taishi Nakagawa sớm khỏi bệnh

Taishi Nakagawa nổi tiếng với loạt tác phẩm I'm Mita your Housekeeper, Natsuzora, Closest Love to Heaven… và đặc biệt là Boys Over Flowers Season 2 (Vườn sao băng ngoại truyện của Nhật Bản ). Vườn sao băng ngoại truyện phát sóng vào năm 2018 và giúp Taishi Nakagawa thu hút lượng fan khủng nhờ hình tượng nhân vật nam phụ hoàn hảo Tenma Hase.