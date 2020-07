Rộ tin Lee Min Ho và Kim Go Eun hẹn hò sau 'Quân vương bất diệt'

Một số nhân viên hậu trường đã ghi lại cảnh hai ngôi sao vui đùa bên nhau trong thời gian ekip nghỉ ngơi. Điều này khá kỳ lạ bởi diễn viên tốn rất nhiều công sức khi ghi hình và họ thường tận dụng khoảng thời gian này để lấy lại năng lượng. Việc Lee Min Ho và Kim Go Eun "bám dính" lấy nhau càng củng cố thêm nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Tháng 5, cư dân mạng đã xôn xao khi Kim Go Eun liên tiếp xuất hiện trên Instagram cá nhân của Lee Min Ho. Ngoại trừ mẹ ruột của nam diễn viên, Kim Go Eun chính là cô gái đầu tiên được Lee Min Ho đăng ảnh công khai trên mạng xã hội. Dù hoạt động trong giới giải trí đã lâu, Lee Min Ho rất ít khi dùng Instagram. Không những thế, cư dân mạng còn phát hiện ra vào ngày sinh nhật của Kim Go Eun, Lee Min Ho đã đăng tải một video đi dạo sông Hàn vô cùng lãng mạng với nhạc nền là một ca khúc về tình yêu.

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn chỉ ra những bằng chứng Lee Min Ho đã ở bên cạnh Kim Go Eun vào đúng ngày sinh nhật của cô và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Cư dân mạng Hàn Quốc ủng hộ mối quan hệ này và bày tỏ mong muốn cặp sao sẽ công khai tình cảm sớm bởi cả hai không những hợp về ngoại hình mà còn hợp cả tuổi tác (Kim Go Eun năm nay 30 và Lee Min Ho năm nay 34 tuổi): "Ánh mắt Lee Min Ho như kiểu thích Kim Go Eun lắm rồi. Tuổi hai người cũng đẹp nữa, quen nhau 1-2 năm rồi cưới là quá tuyệt", "Ngoài đời Kim Go Eun rất xinh đẹp, mặt cực nhỏ và da thì trắng sáng", "Tôi là fan Lee Min Ho 10 năm mà chưa thấy anh ấy thích ai đến mức này. Bây giờ Lee Min Ho cũng không còn trẻ, nếu như anh ấy quen Kim Go Eun thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho họ", "Kim Go Eun xinh lắm, tính tình cũng tốt. Ai làm việc với chị ấy cũng đều nhận xét tốt cả", "Hình mẫu của Lee Min Ho là tươi sáng, hoạt bát mà. Suzy, Park Min Young và Go Eun đều thế"...