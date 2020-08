10 tài tử Hàn Quốc được yêu thích nhất trên Instagram

Không chỉ là thần tượng tài năng trên sân khấu âm nhạc, trưởng nhóm EXO còn là mỹ nam vạn người mê của màn ảnh xứ kim chi. “Gà cưng” nhà SM Entertainment lần đầu đóng vai chính trong phim How Are You Bread rồi từng bước cải thiện diễn xuất qua: The Universe's Star (2017) và Rich Man (2018)

ẢNH: INSTAGRAM NV