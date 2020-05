Phim xác sống ‘Alive’ của Hàn Quốc tung poster ‘gây sốt’

Ngày 18.5 (giờ Hàn Quốc), trang Kdramapal chuyên đăng tải thông tin giải trí xứ Hàn bất ngờ hé lộ hai tấm poster phim mới nhất của Alive do Cho Il Hyung ngồi ghế đạo diễn, có hai diễn viên Yoo Ah In và Park Shin Hye góp mặt. Thông tin về dự án của Lotte Entertainment cũng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xứ kim chi, qua đó hé lộ phần nào nội dung của dự án đầu tiên trong sự nghiệp của Cho Il Hyung.

Nhân vật do tài tử Yoo Ah In sinh năm 1986 đóng đang cố gắng thoát thân trong Alive Ảnh: Lotte Entertainment

Hai diễn viên đình đám Yoo Ah In và Park Shin Hye lần lượt vào vai Joon Woo và Yoo Bin trong Alive, hai người sống sót duy nhất trong một thành phố Hàn Quốc bị cô lập bởi xác sống gây nên vì loại virus lạ. Theo đó, hai nhân vật đã liên tục tìm cách sống sót giữa những quái vật khát máu. Trong tấm poster phim đầu tiên, nhân vật do "nam thần" Yoo Ah In hóa thân đu mình qua một lan can ở tầng trên để dò sóng Wifi trong khi tầng dưới toàn xác sống. Tạo hình nhân vật Joon Woo trong phim khá bụi bặm khi anh chàng này có mái tóc ngắn và nhuộm vàng. Trên poster, các dòng chữ như "dữ liệu", "Wifi", "tin nhắn" và "cuộc gọi" bị gạch bỏ, theo bên dưới là dòng chữ "Mọi thứ bị ngắt kết nối".

Poster thứ hai cho thấy rõ tình trạng bị cô lập của con người giữa đám xác sống Ảnh: Lotte Entertainment

Trong tấm poster thứ hai của Alive do nhà sản xuất tung ra, nhân vật của tài tử Yoo Ah In và minh tinh Park Shin Hye lộ rõ gương mặt hoảng loạn ở một tòa nhà đầy zombie. Cả hai đều ở tầng trên cùng, song ánh mắt của họ xa xăm như trông đợi một cuộc giải cứu. Cũng trên poster này hiện lên các dữ kiện đáng chú ý như các dòng chữ "Seoul", "6:24 sáng" và "Internet bị ngắt" cho thấy cả hai người họ rơi vào thế bí.

Với lịch xuất xưởng vào tháng 6 năm nay trước khi "bom tấn" Peninsula ra mắt, khán giả Hàn Quốc lẫn thế giới có nhiều cơ hội để đắm chìm trong cảm giác sợ hãi với những khung hình ám ảnh của dự án Alive. Tác phẩm của Cho Il Hyung được chính đạo điễn (trước đó ông đóng vai trò sản xuất trong các phim điện ảnh ) và nhà làm phim Matt Naylor phỏng theo kịch bản phim Alone do Matt Naylor chấp bút trước đó.