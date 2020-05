Jo Jung Suk tự nguyện giảm 7 tỉ tiền cát sê khi đóng 'Chuyện đời bác sĩ'

Đại diện của nhà đài tvN cho biết: “Tôi đồng tình với việc Jo Jung Suk nhận được khoản thù lao thấp hơn bình thường. Nhưng thực tế mà nói, việc tự nguyện cắt giảm cát sê này là hành động rất hiếm thấy ở các diễn viên có tên tuổi như Jo Jung Suk. Anh ấy thật sự là một diễn viên tuyệt vời”.

Jo Jung Suk sinh năm 1980, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu qua các vở kịch như Spring Awakening, Hedwig and the Angry Inch, The Harmonium in My Memory... Sau gần 10 năm đứng trên sân khấu, tài tử 40 tuổi có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Architecture 101. Jo Jung Suk thường được coi là gương mặt bảo chứng chất lượng bởi khả năng diễn xuất "thần sầu" của mình. Sự nghiệp của Jo Jung Suk chạm tới đỉnh cao khi anh nhận lời mời đóng vai Kang Sun Woo trong Oh My Ghost, một trong những phim có rating cao do đài cáp tvN sản xuất tại thời điểm đó. Năm 2019, bộ phim Lối thoát trên không mà Jo Jung Suk đóng cùng thành viên SNSD Yoon Ah được khán giả khắp châu Á yêu thích với hơn 9 triệu vé được bán ra ở các cụm rạp. Hiện tại anh và vợ - nữ ca sĩ Gummy đang đón chờ con đầu lòng sau 2 năm kết hôn.