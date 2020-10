Có loạt sao hot làm khách mời, rating ‘Ký sự thanh xuân’ vẫn chưa bức phá

Theo dữ liệu của Nielsen Korea, tập 10 phim Ký sự thanh xuân có rating (lượng người xem trung bình) toàn quốc cao nhất so với các phim chiếu cùng khung giờ. Tập phát sóng tối 6.10 trên đài tvN này cũng có rating tăng mạnh so với tập 9 chiếu tối 5.10. Cụ thể, tập 10 ghi nhận mức 8,238% còn tập 9 cán mốc 7,404%. Đặc biệt, tập 10 cũng là tập có rating khủng nhất của Record of youth kể từ khi ra mắt đến nay, vượt qua thành tích tốt nhất trước đó - 7,823% (tập 4).