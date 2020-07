'Điên nữ' Kim Da Mi của 'Itaewon Class' tham gia phim điện ảnh mới

Sau khi chiêu mộ được "điên nữ" Kim Da Mi, vào ngày 30.6, Soompi đưa tin thành viên Jinyoung của nhóm GOT7 đang xem xét việc xuất hiện trong phiên bản làm lại của bộ phim Trung Quốc. Một nguồn tin từ JYP Entertainment cho biết: "Hiện Jinyoung đang tích cực xem xét lời đề nghị xuất hiện trong bộ phim sắp tới và sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất".

Ngoài Kim Da Mi vào vai nữ chính, ê kíp sản xuất bộ phim điện ảnh Hello My Soulmate còn gửi lời mời đến “tình đầu thế hệ mới” Jeon So Nee cho vai nữ chính còn lại. Hiện tại Jeon So Nee cũng đang trong giai đoạn thảo luận. Vì có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng vẫn chưa tỏa sáng với nghề diễn, nhiều khán giả hy vọng Jeon So Nee sẽ nhận lời và tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp nhờ vai diễn mới trong Hello My Soulmate.