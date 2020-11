'Vương quốc thây ma' sẽ có tập đặc biệt

Hôm 2.10, đoàn làm phim Kingdom bất ngờ thông báo sẽ cho ra mắt một tập đặc biệt mang tên Kingdom: Ashin of the North (tạm dịch: Vương quốc thây ma: Ashin của phương Bắc). Tập này mang ý nghĩa bổ sung câu chuyện của tác phẩm và chủ yếu miêu tả Ashin ( Jun Ji Hyun đóng).

Và thay vì ra mắt phần 3, ê-kíp Kingdom quyết định đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ bằng cách thực hiện riêng một tập phim chỉ nói về lai lịch bí ẩn của Ashin. Trước mắt, phía Vương triều xác sống hé lộ Ashin chính là người thừa kế của ngôi làng của bộ tộc Bắc Yeojin. Ngoài việc tập trung nói về Ashin, tập phim đặc biệt sẽ còn miêu tả nguồn gốc của cây hồi sinh người chết.

Bên cạnh Jun Ji Hyun, Kingdom: Ashin of the North còn có sự góp mặt của tài tử Park Byung Eun. Trong 2 phần phim Vương quốc thây ma, anh để lại ấn tượng mạnh với vai người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hoàng gia Min Chi Rok. Sự tham gia của Park Byung Eun càng khiến fan háo hức cũng như tò mò sự liên kết giữa hai nhân vật Ashin và Min Chi Rok trong phim.

Kingdom: Ashin of the North vẫn do Kim Sung Hoon làm đạo diễn và Kim Eun Hee viết kịch bản. Bộ đôi này cũng là những người đứng sau cả hai phần phim trước. BA Entertainment và Studio Dragon đồng sản xuất Kingdom: Ashin of the North. Tác phẩm dự kiến sẽ phát hành trên Netflix vào năm 2021.