'Bà cả' Kim Hee Ae sang chảnh trên thảm đỏ

Xuất hiện tại Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc 2020, Kim Hee Ae chọn phong cách trang phục đơn giản và trang nhã, phù hợp với một sự kiện tầm quốc gia. Cô diện chiếc váy đen có thiết kế tinh tế, tôn lên vóc dáng thon thả và quyến rũ. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn nổi bật với vẻ xinh đẹp trẻ trung ở tuổi 53.

Tham dự buổi lễ, Kim Hee Ae được nhận Bằng khen của tổng thống Hàn Quốc nhờ kỹ năng diễn xuất lay động khán giả trong phim truyền hình Thế giới hôn nhân . Bên cạnh đó, cô cũng được khen ngợi vì có ảnh hưởng tích cực đến những hoạt động từ thiện.

Kim Hee Ae gây ấn tượng với thần thái sang chảnh tại sự kiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Đứng trên sân khấu nhận giải, Kim Hee Ae cho biết bản thân rất vinh hạnh khi được mời đến một chương trình ý nghĩa thế này và được gặp gỡ các nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng. Ngoài ra, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn diễn và nhân viên đoàn làm phim Thế giới hôn nhân. Mỹ nhân 6X còn gửi lời cảm ơn đến mẹ và ê-kíp stylist của mình. Cuối bài phát biểu, cô nhấn mạnh: “Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Ngoài Kim Hee Ae, Bằng khen của tổng thống Hàn Quốc tại Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc 2020 còn được trao cho nhân vật truyền hình Kang Ho Dong, nhạc sĩ Kim Gi Pyo, biên kịch Kim Eun Hye, tài tử Chun Ho Jin và Hyun Bin . Trên các phương tiện truyền thông, nam thần Hyun Bin gây chú ý với bộ vest bảnh bao cùng vẻ điển trai không góc chết khi xuất hiện tại sự kiện.

Từ trái sang: Kim Hee Ae, Kang Ho Dong, Chun Ho Jin và Hyun Bin nhận bằng khen của tổng thống Hàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI Hyun Bin điển trai nổi bật tại sự kiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc 2020 còn nhiều hạng mục khác. Huân chương Văn hóa Eungwan thuộc về: nữ diễn viên Go Doo Shim, nam diễn viên Byun Hee Bong, ca sĩ Yoon Hang Gi. Huân chương Văn hóa Bogwan thuộc về diễn viên lồng tiếng Song Do Soon, nhà văn Song Ji Na, diễn viên kiêm nghệ sĩ hài Im Ha Ryong.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao cho: nam diễn viên Kang Ha Neul , nữ diễn viên Gong Hyo Jin , diễn viên lồng tiếng Kim Yong Shik, diễn viên hài Park Mi Sun, nhóm nhạc Seventeen, nhà sản xuất nghệ thuật Shin Choon Soo, nữ diễn viên Yoon Yoo Sun và biên đạo múa Choi Young Joon.

Từ trái sang: Kang Ha Neul, Gong Hyo Jin, Yoon Yoo Sun và Seventeen nhận bằng khen ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh: diễn viên lồng tiếng Kang Soo Jin, ban nhạc rock No Brain, diễn viên Ryu Soo Young, biên kịch Im Sang Choon, ca sĩ nhạc trot Im Young Woong, diễn viên hài Jang Do Yeon, diễn viên Jung Sung Hwa, nhạc sĩ Jung Sung Ha, diễn viên Jo Jae Yoon.