Kim Hee Ae, Son Ye Jin, Han So Hee thuộc top sao nữ mặc đẹp Baeksang 2020

Ngoài top 5 trên, thì sự xuất hiện thoáng qua của Seo Ye Ji trong vai trò người trao giải tại Baeksang 2020 cũng khiến dân mạng trầm trồ với váy cúp ngực Monique Lhuillier lấp lánh. Cô được khen là trông như công chúa Disney có vẻ đẹp siêu thực đến sự kiện. Màn lộ diện của Seo Ye Ji tối 5.6 càng khiến khán giả mong ngóng phim mới It’s Okay To Not Be Okay mà cô đóng chính cùng tài tử Kim Soo Hyun

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ILGAN SPORTS