Dàn sao ‘Thế giới hôn nhân’ làm gì sau khi phim kết thúc

Bận rộn với dự án mới

Trong số dàn sao Thế giới hôn nhân, Lee Hak Joo (vai tên điên loạn Park In Kyu) là người bận rộn nhất khi anh ngay lập tức quay lại màn ảnh nhỏ khi phim vừa mới hết. Hiện anh đang tất bật với tác phẩm Sweet Munchies (tựa Việt: Chương trình tình yêu) của đài JTBC, chiếu tối thứ 2 - 3 hằng tuần. Trong Sweet Munchies, Lee Hak Joo đóng vai nam phụ - nhà thiết kế Kang Tae Wan. Anh hợp tác cùng hai ngôi sao Jung Il Woo và Kang Ji Young (cựu thành viên nhóm Kara).

Đáng tiếc, sau gần một nửa chặng đường ra mắt, tác phẩm chỉ dao động mức rating (lượng người xem trung bình) trên dưới 1%. Thậm chí, ở các tập phim gần đây nhất, Chương trình tình yêu chỉ còn khoảng 0,5% rating.

Lee Hak Joo có màn lột xác thú vị trong phim mới Sweet Munchies ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Tương tự Lee Hak Joo, Park Hae Joon cũng nhanh chóng tiếp xúc dự án mới. Hồi giữa tháng 5, anh vừa xác nhận sẽ góp mặt trong Declaration of Emergency (tựa Việt: Tuyên bố khẩn cấp) của đạo diễn Han Jae Rim, chưa rõ ngày khởi quay. Theo nội dung đã công bố, gã chồng ngoại tình trong The World of the Married sẽ đóng vai người đứng đầu trung tâm quản lý khủng hoảng của chính phủ ở Declaration of Emergency.

Ngoài Park Hae Joon, dự án điện ảnh này còn quy tụ các tài tử minh tinh đình đám như Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, Im Si Wan… Nhiều nguồn tin tiết lộ tác phẩm đang muốn công chiếu vào cuối năm nay.

Park Hae Joon (góc phải bên dưới) tham gia Declaration of Emergency cùng dàn sao hạng A Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWSIS

Bên cạnh đó, Han So Hee cũng đang cân nhắc lời mời của dự án Undercover của Netflix. Nếu xác định tham gia, cô sẽ hóa thân thành Seo Ji Woo, một người phụ nữ tham gia băng đảng tội phạm có tổ chức để trả thù cho cái chết của cha. Nhân vật này về sau trở thành sĩ quan cảnh sát ngầm.

Undercover là bộ phim truyền hình Hàn Quốc tiếp theo được Netfilx sản xuất. Phim do đạo diễn Kim Jin Min, người đứng sau thành công của tác phẩm Extracurricular (Hoạt động ngoại khóa) thực hiện.

Sự nghiệp của Han So Hee, Park Hae Joon, Sim Eun Woo và Lee Hak Joo đều có bước ngoặt lớn sau thành công của Thế giới hôn nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Xuất hiện trên tạp chí và đóng quảng cáo

Trước khi xem xét góp mặt trong Undercover, Han So Hee là gương mặt chăm chỉ nhận chụp hình/phỏng vấn của các báo đài và tạp chí nhất trong số các diễn viên trong Thế giới hôn nhân. Đồng thời, cô cũng liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo béo bở.

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1994 không ngừng cập nhật trạng thái làm việc cho những nhãn hàng thời trang, làm đẹp, thể thao … hay khoe những giây phút hậu trường lúc chụp họa báo cho Dazed, Harper Bazaar, Grazia…

Nhờ sức nóng của vai “tiểu tam” Yeo Da Kyung đáng ghét trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee được nhiều thương hiệu và tạp chí để mắt đến ẢNH: INSTAGRAM NV

Kim Hee Ae cũng bận rộn với những hoạt động tuyên truyền sản phẩm và lên tạp chí. “Bác sĩ Ji Sun Woo” của Thế giới hôn nhân trông vẫn rất trẻ trung và quyến rũ trong loạt khoảnh khắc quảng cáo nhãn hàng với những bộ cánh tôn lên vóc dáng gợi cảm đáng ngưỡng mộ.

Còn khi lên bìa tạp chí, cô kết hợp khéo léo giữa phong cách thanh lịch quý phái, nữ tính và chút táo bạo của một người phụ nữ đang ở độ tuổi U55.

Kim Hee Ae khoe ảnh bìa tạp chí của mình trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV Truyền thông đánh giá Kim Hee Ae là sao nữ thành công nhất ở độ tuổi U55 hiện giờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ILGAN SPORTS

Tại lễ trao giải Baeksang 2020, Kim Hee Ae xuất sắc chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The World of the Married. Sau thành công quá lớn này, cô vẫn chưa có tin tức gì về dự án mới. Nhiều người hâm mộ dự đoán bà mẹ hai con đang có ý định tạm nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian tìm kiếm kịch bản tốt để vượt qua cái bóng quá lớn của phim Thế giới hôn nhân.

Bên cạnh Kim Hee Ae và Han So Hee, Sim Eun Woo (vai Min Hyun Seo) cũng là người đẹp được giới báo chí Hàn Quốc ưu ái sau khi Thế giới hôn nhân gây sốt. Cách đây không lâu, cô thường xuyên chụp ảnh và tiếp nhận phỏng vấn của nhiều cơ quan truyền thông xứ kim chi. Tính đến giữa tháng 6, mỹ nhân 28 tuổi vẫn chưa tiết lộ dự án mới.

Sim Eun Woo khí chất trên tạp chí ẢNH: INSTAGRAM NV

Tham gia show giải trí

Cuối tháng 5, Lee Hak Joo bất ngờ xuất hiện trong chương trình truyền hình ăn khách Ask Us Anything và tiết lộ các câu chuyện thú vị xoay quanh sự nghiệp cũng như quá trình đóng Thế giới hôn nhân, đem đến những tiếng cười thú vị.

Jeon Jin Seo (vai cậu con trai Lee Joon Young) cũng vừa mới góp mặt trong show Yoo Quiz on the Block và nói về những khó khăn khi vướng lùm xùm đời tư chửi thề và dùng từ ngữ thô tục với bạn bè trong quá khứ.

Jeon Jin Seo kể về quãng thời gian gặp rắc rối vì phát ngôn vạ miệng và nỗi khó khăn làm diễn viên nhí trên sóng truyền hình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong Yoo Quiz on the Block, sao nhí này bày tỏ niềm hối lỗi và buồn bã đến mức bật khóc trong phòng trang điểm vì scandal gây tranh cãi trên. Ngoài ra, cậu cũng kể về sự khó hòa nhập với bạn bè khi là một diễn viên nổi tiếng.

Đáng chú ý, Jeon Jin Seo còn nhắn gửi đến khán giả thông qua chương trình: “Em hy vọng mọi người sẽ không nghĩ về em là một đứa trẻ thô lỗ như nhân vật Lee Joon Young trong phim mà hãy nhớ đến em là một cậu bé ngoan ngoãn”.