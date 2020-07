Phim mới của 'điên nữ' Kim Da Mi xác nhận dàn diễn viên chính

Bên cạnh đó, khán giả cũng mong chờ màn tương tác ăn ý của Kim Da Mi với Jeon So Nee, nữ diễn viên được mệnh danh là "tình đầu thế hệ mới" của Hàn Quốc . Thực lực diễn xuất của Jeon So Nee được khẳng định thông qua các vai diễn trong Bad Police (Cảnh sát tồi) hay When My Love Blooms (Khi hoa tình yêu nở), tuy nhiên cô vẫn chưa thực sự tìm được cho mình một nhân vật ấn tượng để hoá thân, khiến khán giả ghi nhớ sâu đậm. Người hâm mộ hy vọng Jeon So Nee sẽ tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp nhờ vai diễn mới trong SoulMate.