'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2': Khi nhà giàu cũng khóc

Tập cuối cùng của "bom tấn" truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) vừa lên sóng vào tối ngày 2.4, cán mốc rating "khủng" 25,8%. Sau gần 2 tháng trình chiếu trên Đài SBS, bộ phim không chỉ "gây bão" ở quê nhà Hàn Quốc mà còn tạo tiếng vang ở một số nước châu Á.

Tác phẩm phơi bày cuộc chiến tình yêu, danh vọng của giới thượng lưu ở toà chung cư cao cấp Hera Palace với hàng loạt tình tiết gay cấn. So với phần 1 chủ yếu khai thác cái ác, phần 2 đi sâu vào bi kịch tinh thần của dàn nhân vật chính, để lại nhiều suy ngẫm cho người xem.

Trong khi đó, Ha Yoon Cheol rung động với Oh Yoon Hee sau thời gian chung sống, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ con gái Ha Eun Byul. Khi biết Bae Ro Na cũng chính là con gái ruột của mình, anh ngỡ ngàng đến bật khóc. Cuối phần 2, anh quyết định thừa nhận trước toà hành động sai trái mà bản thân và hội Hera đã gây ra trong quá khứ.

Khoảnh khắc kết hôn với Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon), "ác nữ" Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) rưng rưng nước mắt khi nhận ra tình yêu dành cho chồng cũ

Bước qua biến cố chấn động, những đứa trẻ sống trong toà Hera cũng bắt đầu thừa nhận tình yêu thương dành cho bố mẹ. Je Ni cảm thấy tự hào về công việc ở phòng tắm hơi của Kang Ma Ri. Bae Ro Na muốn nói lời xin lỗi với Oh Yoon Hee vì đã khiến mẹ lo lắng, phiền lòng. Seok Kyung thôi xấc xược với người xung quanh, còn Eun Byeol nói lời yêu thương mẹ trong muộn màng. Ở đoạn kết phần 2, hội phụ huynh đều phải vào tù, chưa rõ số phận hội cậu ấm cô chiêu này sẽ ra sao.

Kịch bản gay cấn, khó đoán chính là yếu tố hàng đầu làm nên sức hấp dẫn cho Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 . Đoàn phim đưa người xem đi từ plot twist này sang plot twist khác, từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác. Ngoài lời khen dành cho mạch phim cuốn hút, nhiều ý kiến cũng phản đối việc nhà sản xuất lạm dụng phân đoạn máu me, bạo lực . Những tình tiết vô lý, vướng "sạn" cũng khiến một số khán giả khó chịu. Dù gây tranh cãi dữ dội, bộ phim vẫn “gây sốt” khi ghi nhận mức rating "khủng" qua mỗi tập phát sóng.

Bên cạnh đó, khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất linh hoạt, ấn tượng, giàu cảm xúc của dàn diễn viên chính trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2. Minh tinh Kim So Yeon lột tả thành công hình ảnh "ác nữ" Cheon Seo Jin độc ác qua từng ánh mắt sắc lẹm, nhưng cũng có lúc yếu đuối đến mức bật khóc hay luôn dành tình yêu thương con cái. Ngôi sao Eugene (vai Oh Yoon Hee) và "chị đẹp" Lee Ji Ah (Shym Su Ryeon) có màn thể hiện "lột xác", khi cả hai đều xuất hiện với tạo hình mới mẻ hơn hẳn so với phần 1. Những diễn viên khác như Yoon Jong Hoon (Ha Yoon Cheol), Uhm Ki Joon (Ju Dan Tae)... đều hoàn thành tốt vai trò của mình.